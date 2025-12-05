Advertisement

عربي-دولي

ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

Lebanon 24
05-12-2025 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1451305-639005608612443410.webp
Doc-P-1451305-639005608612443410.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاز الرئيس الأميركى دونالد ترامب بالنسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطوة أثارت اهتمامًا عالميًا كونها تأتى ضمن مبادرة جديدة يشرف عليها فيفا لتعزيز قيم السلام من خلال الرياضة.
Advertisement

 
وأوضح الاتحاد الدولي أن اختيار ترامب جاء تقديرًا لجهود ووساطات سياسية أسهمت في خفض التوترات الدولية خلال العام الماضي، ضمن معايير وضعتها لجنة الجائزة التي استحدثها الاتحاد هذا العام.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: شرف كبير لي الفوز بجائزة فيفا للسلام
lebanon 24
05/12/2025 21:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفا تستعد لتسليم ترامب جائزتها للسلام (العربية)
lebanon 24
05/12/2025 21:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكمة يُتوّج بالنسخة الأولى من CHALLENGE CUP 2025 بعد فوزه على هومنتمن بنتيجة 107-91
lebanon 24
05/12/2025 21:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تكريم رمزي.. ترامب يفوز بجائزة "مهندس السلام" بعد خسارته نوبل
lebanon 24
05/12/2025 21:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

دونالد ترامب

اتحاد الدول

لكرة القدم

كرة القدم

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:29 | 2025-12-05
14:21 | 2025-12-05
14:15 | 2025-12-05
13:49 | 2025-12-05
13:21 | 2025-12-05
13:04 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24