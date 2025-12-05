Advertisement

عربي-دولي

القيادة الوسطى: سوريا تعترض شحنات أسلحة متجهة إلى حزب الله

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1451309-639005618585326567.jpg
Doc-P-1451309-639005618585326567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن قائد القيادة الوسطى الأميركية الأميرال براد كوبر أن قوات الأمن السورية اعترضت مؤخراً شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله، مؤكداً أن للولايات المتحدة مصلحة مشتركة مع شركائها الإقليميين في نزع سلاح الحزب وحفظ السلام في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: قوات الأمن السورية اعترضت مؤخرا شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله
lebanon 24
06/12/2025 01:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: شركاؤنا اللبنانيون يواصلون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
06/12/2025 01:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: لدينا مصلحة مع شركائنا الإقليميين في نزع سلاح حزب الله وحفظ السلام بالمنطقة
lebanon 24
06/12/2025 01:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: إحباط محاولات لتهريب شحنات أسلحة بينما وصلت شحنات أخرى إلى مخازن حزب الله في لبنان
lebanon 24
06/12/2025 01:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن

حزب الله

السورية

براد كو

سوريا

سورية

ميرال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:38 | 2025-12-05
17:25 | 2025-12-05
16:54 | 2025-12-05
16:45 | 2025-12-05
16:43 | 2025-12-05
16:21 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24