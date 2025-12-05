سيرأسها ترامب.. الإعلان عن هيئة دولية لإدارة قطاع غزة قريباً

Advertisement

من المتوقع الإعلان عن هيئة دولية لإدارة قبل نهاية العام الجاري، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.وأشارتوكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه من المنتظر هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة في إطار المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وذلك بحلول نهاية العام، وفقا لمصادر رسمية عربية وغربية.وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الهيئة، المعروفة باسم " " ويرأسها الرئيس الأميركي ، ستشرف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من لمدة عامين قابلة للتجديد.ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية عربية وغربية، أن الهيئة ستضم نحو اثني عشر من قادة والدول الغربية.