Advertisement

عربي-دولي

سيرأسها ترامب.. الإعلان عن هيئة دولية لإدارة قطاع غزة قريباً

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1451434-639005986448406320.jpg
Doc-P-1451434-639005986448406320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع الإعلان عن هيئة دولية لإدارة قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.
Advertisement

وأشارتوكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه من المنتظر الكشف عن هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة في إطار المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وذلك بحلول نهاية العام، وفقا لمصادر رسمية عربية وغربية.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الهيئة، المعروفة باسم "مجلس السلام" ويرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستشرف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية عربية وغربية، أن الهيئة ستضم نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والدول الغربية.

مواضيع ذات صلة
العربية: الإعلان عن تشكيل القوة الدولية في غزة قريبا
lebanon 24
06/12/2025 07:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إدارة ترامب ستقدّم خلال الأسابيع المقبلة خطتها لنشر قوات دولية في قطاع غزة
lebanon 24
06/12/2025 07:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إدارة ترامب ستقدّم خلال الأسابيع المقبلة خطتها لنشر قوات دولية في قطاع غزة
lebanon 24
06/12/2025 07:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن القوة الدولية في غزة: ستكون جاهزة قريبا
lebanon 24
06/12/2025 07:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة قطاع غزة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

مجلس السلام

الكشف عن

قطاع غزة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:38 | 2025-12-06
00:15 | 2025-12-06
00:05 | 2025-12-06
00:03 | 2025-12-06
23:33 | 2025-12-05
23:30 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24