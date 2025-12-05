Advertisement

لإنهاء حرب أوكرانيا.. محادثات اليوم بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:17
في إطار المساعي الدولية لانهاء حرب أوكرانيا، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين سيواصلون المباحثات اليوم السبت. 
وجاء الإعلان في ختام اليوم الثاني من الاجتماعات في فلوريدا التي شارك فيها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

ووفق بيان الوزارة: "اتفق الطرفان على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات لخفض التصعيد ووقف أعمال القتل".

وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا أيضا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".
 
