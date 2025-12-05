لإنهاء حرب أوكرانيا.. محادثات اليوم بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين

Advertisement

في إطار المساعي الدولية لانهاء حرب ، أكدت أمس الجمعة أن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين سيواصلون المباحثات اليوم السبت.وجاء الإعلان في ختام اليوم الثاني من الاجتماعات في التي شارك فيها المبعوث الأميركي الخاص وكبير المفاوضين الأوكرانيين .ووفق بيان الوزارة: "اتفق الطرفان على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد لإظهار جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات لخفض التصعيد ووقف أعمال القتل".وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا أيضا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".