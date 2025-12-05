Advertisement

عربي-دولي

بعدما رفعت كندا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. هكذا علّقت دمشق

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:20
أعلنت الحكومة الكندية أنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، كما حذفت هيئة تحرير الشام، التي قادت التحالف الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد من قائمة الكيانات الإرهابية.
وقالت الحكومة في بيان: "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".

من جهتها، رحبت سوريا بقرار الحكومة الكندية واعتبرته تطورا إيجابيا يعكس إدراك تأثير العقوبات السلبي على السوريين.

وأوضحت الخارجية السورية في بيان: "ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يعكس إدراكا متزايدا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية".

وأضافت الوزارة: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة".

