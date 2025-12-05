بعدما رفعت كندا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. هكذا علّقت دمشق

Advertisement

أعلنت الحكومة الكندية أنها رفعت اسم من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، كما حذفت هيئة تحرير الشام، التي قادت التحالف الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس السابق من قائمة الكيانات الإرهابية.وقالت الحكومة في بيان: "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".من جهتها، رحبت سوريا بقرار الحكومة الكندية واعتبرته تطورا إيجابيا يعكس إدراك تأثير السلبي على السوريين.وأوضحت الخارجية السورية في بيان: "ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يعكس إدراكا متزايدا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية".وأضافت الوزارة: "تؤكد أن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة".