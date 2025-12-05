القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات

Advertisement

قامت القوات باقتحام عدة بلدات في وشنت حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين، منها قرية النبي صالح رام الله حيث اعتقلت رجلاً وزوجته ونجلهم وآخرين.واقتحمت القوات الإسرائيلية ليلاً بلدة بدّو شمال غربي وأطلقت الرصاص الحي وقنابل السام بكثافة، تزامناً مع انتشار واسع في المنطقة، قبل أن تعتقل عدداً من الشبان، حسب "وفا".كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية مادما جنوب نابلس.مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الأحمر الفلسطيني في نابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالاختناق لطفل رضيع عمره 20 يوماً، عقب استنشاقه الغاز السام خلال اقتحام لقرية مادما، ونقلته للمستشفى.(العربية)