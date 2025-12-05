Advertisement

عربي-دولي

القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:30
قامت القوات الإسرائيلية باقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين، منها قرية النبي صالح شمال غرب رام الله حيث اعتقلت رجلاً وزوجته ونجلهم وآخرين. 
واقتحمت القوات الإسرائيلية ليلاً بلدة بدّو شمال غربي القدس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة، تزامناً مع انتشار واسع في المنطقة، قبل أن تعتقل عدداً من الشبان، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية مادما جنوب نابلس. 

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالاختناق لطفل رضيع عمره 20 يوماً، عقب استنشاقه الغاز السام خلال اقتحام إسرائيل لقرية مادما، ونقلته للمستشفى.(العربية)
العربية: قوات إسرائيلية تقتحم مدنا عدة في الضفة الغربية
lebanon 24
06/12/2025 07:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: قوات الاحتلال تتمركز فوق البنايات وتشن حملة اعتقالات وتغلق الشوارع بالسواتر الترابية
lebanon 24
06/12/2025 07:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم برفقة جرافة عسكرية بلدة رنتيس غرب رام الله وسط الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2025 07:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حبلة جنوب قلقيلية في الضفة الغربية وتطلق قنابل الصوت
lebanon 24
06/12/2025 07:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24

00:38 | 2025-12-06
00:15 | 2025-12-06
00:05 | 2025-12-06
00:03 | 2025-12-06
23:33 | 2025-12-05
23:20 | 2025-12-05
