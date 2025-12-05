21
القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات
Lebanon 24
05-12-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت القوات
الإسرائيلية
باقتحام عدة بلدات في
الضفة الغربية
وشنت حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين، منها قرية النبي صالح
شمال غرب
رام الله حيث اعتقلت رجلاً وزوجته ونجلهم وآخرين.
واقتحمت القوات الإسرائيلية ليلاً بلدة بدّو شمال غربي
القدس
وأطلقت الرصاص الحي وقنابل
الغاز
السام بكثافة، تزامناً مع انتشار واسع في المنطقة، قبل أن تعتقل عدداً من الشبان، حسب
وكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا".
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية مادما جنوب نابلس.
وقال مدير
مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية
الهلال
الأحمر الفلسطيني في نابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالاختناق لطفل رضيع عمره 20 يوماً، عقب استنشاقه الغاز السام خلال اقتحام
إسرائيل
لقرية مادما، ونقلته للمستشفى.(العربية)
