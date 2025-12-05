21
o
بيروت
17
o
طرابلس
22
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمر قضائي بكشف ملفات إبستين
Lebanon 24
05-12-2025
|
23:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر قاض فدرالي، بنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق أجري في
فلوريدا
بشأن الراحل
جيفري
إبستين المتهم بالاتجار الجنسي.
Advertisement
وطلبت
وزارة العدل
رفع السرية عن المحاضر بعدما وقع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في الشهر الماضي، قانونا يأمر بنشر كل السجلات الحكومية المتصلة بإبستين.
وعادة ما تبقى سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، وسبق أن رفض طلب وزارة العدل رفع السرية عن محاضر قضية إبستين في فلوريدا.
لكن القاضي رودني
سميث
قال، الجمعة، في قرار مقتضب، إن قانون "الشفافية في قضية إبستين" يفرض نشرها.
في عام 2008 أقر إبستين بالذنب في فلوريدا بتهمة حض قاصر على الدعارة.
الخبير المالي أوقف مجددا في عام 2019 في
نيويورك
بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات، وانتحر في زنزانته في العام نفسه قبل محاكمته.
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون للإفراج عن ملفات "إبستين"
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون للإفراج عن ملفات "إبستين"
06/12/2025 07:42:22
06/12/2025 07:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر قضائي بحبس رمضان صبحي لحين محاكمته في قضية تزوير
Lebanon 24
أمر قضائي بحبس رمضان صبحي لحين محاكمته في قضية تزوير
06/12/2025 07:42:22
06/12/2025 07:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين".. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"
Lebanon 24
بسبب الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين".. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"
06/12/2025 07:42:22
06/12/2025 07:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نصار من جامعة الحكمة: أعدت إلى القضاء ملفات الإغتيالات السياسية لأن الأوطان لا تُبنى على النسيان
Lebanon 24
نصار من جامعة الحكمة: أعدت إلى القضاء ملفات الإغتيالات السياسية لأن الأوطان لا تُبنى على النسيان
06/12/2025 07:42:22
06/12/2025 07:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
وزارة العدل
نيويورك
فلوريدا
دونالد
ترامب
جيفري
فلور
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرّضه لأضرار بسبب طائرة مسيّرة.. الوكالة الذرية: الدرع الواقي لمحطة تشرنوبل النووية تضرر
Lebanon 24
بعد تعرّضه لأضرار بسبب طائرة مسيّرة.. الوكالة الذرية: الدرع الواقي لمحطة تشرنوبل النووية تضرر
00:38 | 2025-12-06
06/12/2025 12:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع جنوب كردفان
Lebanon 24
عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع جنوب كردفان
00:15 | 2025-12-06
06/12/2025 12:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تحذر أوروبا: خطة أوروبا لتمويل كييف بأصول روسية خطيرة
Lebanon 24
موسكو تحذر أوروبا: خطة أوروبا لتمويل كييف بأصول روسية خطيرة
00:05 | 2025-12-06
06/12/2025 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة ستعيد تأكيد هيمنتها في نصف الكرة الغربي
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة ستعيد تأكيد هيمنتها في نصف الكرة الغربي
00:03 | 2025-12-06
06/12/2025 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات
23:30 | 2025-12-05
05/12/2025 11:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:38 | 2025-12-06
بعد تعرّضه لأضرار بسبب طائرة مسيّرة.. الوكالة الذرية: الدرع الواقي لمحطة تشرنوبل النووية تضرر
00:15 | 2025-12-06
عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع جنوب كردفان
00:05 | 2025-12-06
موسكو تحذر أوروبا: خطة أوروبا لتمويل كييف بأصول روسية خطيرة
00:03 | 2025-12-06
ترامب: الولايات المتحدة ستعيد تأكيد هيمنتها في نصف الكرة الغربي
23:30 | 2025-12-05
القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات
23:20 | 2025-12-05
بعدما رفعت كندا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. هكذا علّقت دمشق
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 07:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
06/12/2025 07:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
06/12/2025 07:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24