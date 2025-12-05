أمر قضائي بكشف ملفات إبستين



Advertisement



وطلبت رفع السرية عن المحاضر بعدما وقع الرئيس الأميركي ، في الشهر الماضي، قانونا يأمر بنشر كل السجلات الحكومية المتصلة بإبستين.



وعادة ما تبقى سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، وسبق أن رفض طلب وزارة العدل رفع السرية عن محاضر قضية إبستين في فلوريدا. أمر قاض فدرالي، بنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق أجري في بشأن الراحل إبستين المتهم بالاتجار الجنسي.وطلبت رفع السرية عن المحاضر بعدما وقع الرئيس الأميركي ، في الشهر الماضي، قانونا يأمر بنشر كل السجلات الحكومية المتصلة بإبستين.وعادة ما تبقى سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، وسبق أن رفض طلب وزارة العدل رفع السرية عن محاضر قضية إبستين في فلوريدا.

لكن القاضي رودني قال، الجمعة، في قرار مقتضب، إن قانون "الشفافية في قضية إبستين" يفرض نشرها.



في عام 2008 أقر إبستين بالذنب في فلوريدا بتهمة حض قاصر على الدعارة.



الخبير المالي أوقف مجددا في عام 2019 في بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات، وانتحر في زنزانته في العام نفسه قبل محاكمته.