عربي-دولي

أمر قضائي بكشف ملفات إبستين

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:33
أمر قاض فدرالي، بنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق أجري في فلوريدا بشأن الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي.
وطلبت وزارة العدل رفع السرية عن المحاضر بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الشهر الماضي، قانونا يأمر بنشر كل السجلات الحكومية المتصلة بإبستين.

وعادة ما تبقى سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، وسبق أن رفض طلب وزارة العدل رفع السرية عن محاضر قضية إبستين في فلوريدا.
لكن القاضي رودني سميث قال، الجمعة، في قرار مقتضب، إن قانون "الشفافية في قضية إبستين" يفرض نشرها.

في عام 2008 أقر إبستين بالذنب في فلوريدا بتهمة حض قاصر على الدعارة.

الخبير المالي أوقف مجددا في عام 2019 في نيويورك بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات، وانتحر في زنزانته في العام نفسه قبل محاكمته.
 
