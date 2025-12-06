عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع جنوب كردفان



Advertisement

وأفادت الخارجية في بيان بمقتل 79 شخصاً من سكان المنطقة، بينهم أطفال، وإصابة 38 جراء الهجوم. دانت ، هجوم في منطقة كلوقي بولاية .وأفادت الخارجية في بيان بمقتل 79 شخصاً من سكان المنطقة، بينهم أطفال، وإصابة 38 جراء الهجوم.

فيما أضافت أن "لا سبيل للتعايش مع قوات الدعم السريع".



يشار إلى أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كانت اشتدت في إقليم كردفان جنوب البلاد منذ نحو أسبوع، ما أدى إلى ارتفاع أعداد .



ففي غرب كردفان، نزح حوالي 47 ألف شخص من مدينتي الخوي والنهود في الماضي وحده، حسب تقديرات أممية، أما في ، ففر أكثر من 36 ألف مدني بعد اشتداد المعارك.



وأوقعت الحرب في منذ اندلاعها في أبريل 2023، عشرات آلاف القتلى، وهجّرت 12 مليوناً، وأغرقت البلد في أشد أزمة إنسانية في العالم، وفق .