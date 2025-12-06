23
عربي-دولي
عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع جنوب كردفان
Lebanon 24
06-12-2025
|
00:15
دانت
وزارة الخارجية السودانية
، هجوم
قوات الدعم السريع
في منطقة كلوقي بولاية
جنوب كردفان
.
وأفادت الخارجية في بيان بمقتل 79 شخصاً من سكان المنطقة، بينهم أطفال، وإصابة 38 جراء الهجوم.
فيما أضافت أن "لا سبيل للتعايش مع قوات الدعم السريع".
يشار إلى أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كانت اشتدت في إقليم كردفان جنوب البلاد منذ نحو أسبوع، ما أدى إلى ارتفاع أعداد
النازحين
.
ففي غرب كردفان، نزح حوالي 47 ألف شخص من مدينتي الخوي والنهود في
مايو
الماضي وحده، حسب تقديرات أممية، أما في
شمال كردفان
، ففر أكثر من 36 ألف مدني بعد اشتداد المعارك.
وأوقعت الحرب في
السودان
منذ اندلاعها في أبريل 2023، عشرات آلاف القتلى، وهجّرت 12 مليوناً، وأغرقت البلد في أشد أزمة إنسانية في العالم، وفق
الأمم المتحدة
.
