عربي-دولي
بعد تعرّضه لأضرار بسبب طائرة مسيّرة.. الوكالة الذرية: الدرع الواقي لمحطة تشرنوبل النووية تضرر
Lebanon 24
06-12-2025
|
00:38
A-
A+
أعلنت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التابعة للأمم المتحدة ان الدرع الواقي في محطة تشرنوبل النووية في
أوكرانيا
والذي تم بناؤه لاحتواء المواد المشعة الناجمة عن كارثة 1986، لم يعد بإمكانه أداء وظيفته الرئيسية للسلامة بعد تعرضه لأضرار بسبب طائرة مسيّرة.
وأشارت الوكالة إلى ان عملية تفتيش الأسبوع الماضي لهيكل العزل الفولاذي الذي اكتمل في عام 2019 وجدت أن تأثير الطائرة المسيرة في شباط الماضي، أي بعد 3
سنوات من
الحرب في أوكرانيا، أدى إلى تدهور الهيكل.
وقال
رافائيل غروسي
المدير العام
للوكالة في بيان إن "بعثة التفتيش أكدت أن هيكل الحماية فقد وظائف الأمان الأساسية، بما في ذلك القدرة على الاحتواء، ولكنها خلصت أيضا إلى أنه لم يكن هناك أي ضرر دائم في هياكله الحاملة أو أنظمة المراقبة".
وأضاف غروسي أنه تم بالفعل إجراء إصلاحات "ولكن لا يزال الترميم الشامل ضروريا لمنع المزيد من التدهور وضمان السلامة النووية على المدى
الطويل
".
