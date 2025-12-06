بعد تعرّضه لأضرار بسبب طائرة مسيّرة.. الوكالة الذرية: الدرع الواقي لمحطة تشرنوبل النووية تضرر

Advertisement

أعلنت التابعة للأمم المتحدة ان الدرع الواقي في محطة تشرنوبل النووية في والذي تم بناؤه لاحتواء المواد المشعة الناجمة عن كارثة 1986، لم يعد بإمكانه أداء وظيفته الرئيسية للسلامة بعد تعرضه لأضرار بسبب طائرة مسيّرة.وأشارت الوكالة إلى ان عملية تفتيش الأسبوع الماضي لهيكل العزل الفولاذي الذي اكتمل في عام 2019 وجدت أن تأثير الطائرة المسيرة في شباط الماضي، أي بعد 3 الحرب في أوكرانيا، أدى إلى تدهور الهيكل.وقال للوكالة في بيان إن "بعثة التفتيش أكدت أن هيكل الحماية فقد وظائف الأمان الأساسية، بما في ذلك القدرة على الاحتواء، ولكنها خلصت أيضا إلى أنه لم يكن هناك أي ضرر دائم في هياكله الحاملة أو أنظمة المراقبة".وأضاف غروسي أنه تم بالفعل إجراء إصلاحات "ولكن لا يزال الترميم الشامل ضروريا لمنع المزيد من التدهور وضمان السلامة النووية على المدى ".