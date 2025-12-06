زيلينسكي يقيل يرماك من مناصب جديدة

23
أقال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، رئيس موظفيه السابق أندريه يرماك من
مجلس الأمن القومي
، وسط تحقيق فساد شامل هز
كييف
.
ولم يعد يرماك أيضاً عضواً في "ستافكا"، القيادة
العليا
للقوات المسلحة
الأوكرانية
، وفقاً لمرسومين رئاسيين تم نشرهما الجمعة.
أتى ذلك عقب تنحي يرماك، الحليف القديم للرئيس، من منصب رئيس موظفي
زيلينسكي
الأسبوع الماضي بعدما أجرت سلطات مكافحة الفساد عمليات تفتيش في منزله.
فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المداهمات مرتبطة بما وصف بأنه أكبر قضية فساد في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط 2022، والتي تنطوي على رشاوى مزعومة في المشتريات المتعلقة بالطاقة، حسب
وكالة الأنباء
الألمانية
.
كما شغل يرماك أيضاً منصب كبير مفاوضي كييف في المحادثات المتعلقة بإنهاء العملية العسكرية الروسية. ويشغل هذا المنصب حالياً
وزير الدفاع
السابق رستم عمروف.
يذكر أن يرماك تولى منصب كبير موظفي مكتب الرئاسة منذ شباط 2020 وكان يعتبر ثاني أقوى رجل في
أوكرانيا
. بينما يرى مراقبون أن رحيله يشكل ضربة قوية لزيلينسكي الذي فقد حليفاً قديماً.
