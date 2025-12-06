زيلينسكي يقيل يرماك من مناصب جديدة



أقال الرئيس الأوكراني ، رئيس موظفيه السابق أندريه يرماك من ، وسط تحقيق فساد شامل هز .ولم يعد يرماك أيضاً عضواً في "ستافكا"، القيادة للقوات المسلحة ، وفقاً لمرسومين رئاسيين تم نشرهما الجمعة.

أتى ذلك عقب تنحي يرماك، الحليف القديم للرئيس، من منصب رئيس موظفي الأسبوع الماضي بعدما أجرت سلطات مكافحة الفساد عمليات تفتيش في منزله.



فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المداهمات مرتبطة بما وصف بأنه أكبر قضية فساد في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط 2022، والتي تنطوي على رشاوى مزعومة في المشتريات المتعلقة بالطاقة، حسب .



كما شغل يرماك أيضاً منصب كبير مفاوضي كييف في المحادثات المتعلقة بإنهاء العملية العسكرية الروسية. ويشغل هذا المنصب حالياً السابق رستم عمروف.



يذكر أن يرماك تولى منصب كبير موظفي مكتب الرئاسة منذ شباط 2020 وكان يعتبر ثاني أقوى رجل في . بينما يرى مراقبون أن رحيله يشكل ضربة قوية لزيلينسكي الذي فقد حليفاً قديماً.