Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة

Lebanon 24
06-12-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1451510-639006130531052686.jpg
Doc-P-1451510-639006130531052686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت إن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.
Advertisement

وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة
lebanon 24
06/12/2025 12:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الوسطاء يعملون معا لفرض المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
06/12/2025 12:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: اليوم يمثل المرحلة الأولى والحاسمة نحو إنهاء الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
06/12/2025 12:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: نجاح المرحلة الأولى من وقف النار بغزة مسؤولية جماعية
lebanon 24
06/12/2025 12:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

محمد بن عبد الرحمن

عبد الرحمن آل ثاني

بن عبد الرحمن

عبد الرحمن

الشيخ محمد

محمد بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:21 | 2025-12-06
04:54 | 2025-12-06
04:19 | 2025-12-06
04:07 | 2025-12-06
03:48 | 2025-12-06
03:37 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24