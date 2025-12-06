رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة

Advertisement

قال رئيس الوزراء اليوم السبت إن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى في قطر، أن الوسطاء يعملون معا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.