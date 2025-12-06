25
عربي-دولي
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة في مرحلة حرجة
Lebanon 24
06-12-2025
|
03:15
A-
A+
قال رئيس الوزراء
القطري
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
اليوم السبت إن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.
وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى
الدوحة
في قطر، أن الوسطاء يعملون معا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
