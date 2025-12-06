هل رفضت ايران التفاوض مع واشنطن؟ نائب يجيب



وقال النائب الإيراني إن "طهران لا تعتزم الدخول في أي محادثات في المرحلة الراهنة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت. على الرغم من تأكيد أكثر من مرة استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الأميركي حول الملف ، زعم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في ، فداحسين مالکی، أن بعثت رسائل للتفاوض مع طهران، غير أن الأخيرة رفضت.وقال النائب الإيراني إن "طهران لا تعتزم الدخول في أي محادثات في المرحلة الراهنة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت.

كما أضاف قائلاً إن "عدة رسائل أميركية وصلت عبر قنوات مختلفة، لكن طهران لا تثق بواشنطن". وأردف أن " يطرحون شروطاً مسبقة مثل التخصيب الصفري، وهو ما ترفضه بشكل قاطع".



إلى ذلك، رأى أن "حق التخصيب مكفول لجميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما لا تخضع ، غير المنضمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأي رقابة رغم امتلاكها قدرات نووية عالية التخصيب."

على صعيد آخر، أشار إلى أن هناك احتمالاً لشن أو هجمات ضد فصائل في والعراق واليمن، معتبراً أن "الأميركيين والإسرائيليين باتوا في حالة عزلة متزايدة"، على حد قوله.