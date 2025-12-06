Advertisement

عربي-دولي

هل رفضت ايران التفاوض مع واشنطن؟ نائب يجيب

Lebanon 24
06-12-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1451515-639006144250644357.webp
Doc-P-1451515-639006144250644357.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية أكثر من مرة استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الأميركي حول الملف النووي، زعم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فداحسين مالکی، أن الولايات المتحدة بعثت رسائل للتفاوض مع طهران، غير أن الأخيرة رفضت.
Advertisement

وقال النائب الإيراني إن "طهران لا تعتزم الدخول في أي محادثات في المرحلة الراهنة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت.
كما أضاف قائلاً إن "عدة رسائل أميركية وصلت عبر قنوات مختلفة، لكن طهران لا تثق بواشنطن". وأردف أن "الأميركيين يطرحون شروطاً مسبقة مثل التخصيب الصفري، وهو ما ترفضه إيران بشكل قاطع".

إلى ذلك، رأى أن "حق التخصيب مكفول لجميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما لا تخضع إسرائيل، غير المنضمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأي رقابة رغم امتلاكها قدرات نووية عالية التخصيب."
على صعيد آخر، أشار إلى أن هناك احتمالاً لشن واشنطن أو تل أبيب هجمات ضد فصائل في لبنان والعراق واليمن، معتبراً أن "الأميركيين والإسرائيليين باتوا في حالة عزلة متزايدة"، على حد قوله.
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الإيراني: التفاوض بشروط أميركا مرفوض من القيادة والإيرانيين
lebanon 24
06/12/2025 12:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: مع اعتماد التفاوض عبر "الميكانيزم" وإمكانية توسيعها لتضمّ سياسيين
lebanon 24
06/12/2025 12:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: نرفض النهج الأميركي الذي يقول إن على إيران القبول بشروط واشنطن لبدء المفاوضات
lebanon 24
06/12/2025 12:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: إسرائيل طلبت "التفاوض السياسي" مع لبنان وبيروت رفضت
lebanon 24
06/12/2025 12:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:21 | 2025-12-06
04:54 | 2025-12-06
04:19 | 2025-12-06
04:07 | 2025-12-06
03:48 | 2025-12-06
03:30 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24