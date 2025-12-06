23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد عام على سقوط الاسد.. ما الذي تغير في سوريا؟
Lebanon 24
06-12-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "العربية": دخلت
سوريا
مرحلة جديدة منذ نحو عام بعد سقوط النظام السابق، وفرار رئيسه بشار
الأسد
إلى موسكو في الثامن من ديسمبر الماضي.
Advertisement
فقد طوت البلاد حكم عائلة دام قرابة 54 عاماً، وسط فرح عامر تجلى في العديد من المدن
السورية
خلال الأيام الماضية.
وبحسب آراء العديد من المحللين السوريين، شهدت البلاد تغييرات كثيرة، ودخلت مرحلة تتطلب وقتاً للتغلب على التحديات التي تواجه الرئيس أحمد
الشرع
.
"وداعاً لدولة الكبتاغون"
وفي السياق، قالت نغم قدسية، أكاديمية سورية تقيم في دمشق في معرض تقييمها للوضع بعد عامٍ على سقوط الأسد: "سياسياً عادت سوريا لتكون دولة فاعلة تفاوض لتحقيق مصالح شعبها، وأعادت رسم صورة جديدة لها، من دولة مصدّرة للكبتاغون إلى دولة تسير نحو استقرارها الداخلي ومن خلاله تحقيق استقرار المنطقة، فيما تعيد تشكيل علاقاتها مع دول الجوار والدول العظمى، بناءً على المصالح المشتركة، بعد أعوام من العزلة الدولية، وذلك لا بد أن ينعكس إيجاباً على الأفراد في
المستقبل
القريب".
كما أضافت المحاضرة في كلية الإعلام بجامعة دمشق للعربية.نت، أن الناس لم تعد ترى الطوابير في الشوارع. وقالت "خدمياً، لم نعد نشهد طوابير على الخدمات الأساسية كالفيول والخبز، حيث باتت أغلب الاحتياجات الأساسية متوفرة بسهولة، رغم استمرار الضائقة الاقتصادية ونقص السيولة حالياً"، وفق تعبيرها.
كما رأت أن كافة المعطيات تشير إلى أن سوريا تسير نحو تحسن اقتصادي ينعكس تدريجياً على الحياة المعيشية.
لكنها اعتبرت أن "التحدي يبقى في مدى إمكانية إعادة تشكيل بنية مجتمعية متماسكة تترفع فيها عن الأوجاع وتتقبل اختلاف الآخر".
خروج من العزلة
من جهته
أشار المحلل السياسي والأكاديمي أحمد الكناني إلى أن "سقوط نظام الأسد بلا شك شكل تحولاً سياسيا كبيراً ، إلا أنه أفرز العديد من المتغيرات السريعة خلال عام واحد"
وأضاف أن سوريا خرجت من عزلتها الدولية عبر سياسة الشرع المنفتحة على الغرب، والتي أفضت بوساطة سعودية تركية إلى رفع عقوبات قيصر، وما تلى ذلك من لقاءات جمعت الشرع بالرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إضافة إلى الانفتاح على أوروبا وتحول سوريا بشكل كامل من المعسكر الشرقي إلى
الغربي
، الأمر الذي يحسب للإدارة الجديدة في سياستها الخارجية".
إلا أن ذلك لا يعني أن سوريا باتت بمنأى عن التحديات، وفق رأيه.
فقد رأى الكناني أن البلاد " تحولت داخلياً إلى ساحة مقسمة، بسبب التوترات في الساحل السوري والسويداء، إضافة إلى تعنت قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق البلاد في موقفها السياسي والعسكري حول بنود اتفاق مارس نتيجة لمخاوف داخلية وحالة عدم الثقة".
كما اعتبر أن "العمل السياسي معطل بسبب طبيعة المرحلة الانتقالية".
وكانت سوريا قد شهدت توترات أمنية في بعض المناطق بعد الإطاحة بنظام الأسد بأشهر، كما حصل في الساحل ولاحقاً في محافظة السويداء، جنوب البلاد.
كذلك كانت دمشق قد أبرمت اتفاقاً مع قسد في مارس الماضي، إلا أنه لم ينفّذ بعد بسبب بعض العراقيل.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
06/12/2025 15:12:53
06/12/2025 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
06/12/2025 15:12:53
06/12/2025 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير داخلية اليمن للحدث: إيران نقلت أنشطة المخدرات والتهريب والأسلحة إلى اليمن بعد سقوط الأسد
Lebanon 24
وزير داخلية اليمن للحدث: إيران نقلت أنشطة المخدرات والتهريب والأسلحة إلى اليمن بعد سقوط الأسد
06/12/2025 15:12:53
06/12/2025 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي تغيّر في مقترح واشنطن لأوكرانيا؟
Lebanon 24
ما الذي تغيّر في مقترح واشنطن لأوكرانيا؟
06/12/2025 15:12:53
06/12/2025 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
المستقبل
من جهته
السورية
الغربي
ترامب
سوريا
الشرع
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
Lebanon 24
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
07:00 | 2025-12-06
06/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا
Lebanon 24
موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا
06:57 | 2025-12-06
06/12/2025 06:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
Lebanon 24
البابا لاوون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
05:58 | 2025-12-06
06/12/2025 05:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم دموي داخل فندق بجنوب أفريقيا يوقع 11 قتيلًا!
Lebanon 24
هجوم دموي داخل فندق بجنوب أفريقيا يوقع 11 قتيلًا!
05:21 | 2025-12-06
06/12/2025 05:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الليلة الماضية.. الجيش الأوكراني: إسقاط 615 هدفا معاديا
Lebanon 24
خلال الليلة الماضية.. الجيش الأوكراني: إسقاط 615 هدفا معاديا
04:54 | 2025-12-06
06/12/2025 04:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-12-06
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
06:57 | 2025-12-06
موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا
05:58 | 2025-12-06
البابا لاوون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
05:21 | 2025-12-06
هجوم دموي داخل فندق بجنوب أفريقيا يوقع 11 قتيلًا!
04:54 | 2025-12-06
خلال الليلة الماضية.. الجيش الأوكراني: إسقاط 615 هدفا معاديا
04:19 | 2025-12-06
في ريف دمشق.. اسرائيل تطلق النار وترهب المدنيين
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24