قصف ونسف مبان سكنية.. هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي غزة
Lebanon 24
06-12-2025
|
03:48
photos
نسف الجيش
الإسرائيلي
مبان سكنية في حي
الزيتون
جنوب شرقي مدينة غزة.
وذكرت
وسائل الإعلام
أن فلسطينيا قتل وأصيب 3 آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط دوار العطاطرة غربي
بيت لاهيا
شمال
قطاع غزة
.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إن "شهيدا و3 مصابين وصلوا إلى
مستشفى الشفاء
إثر استهداف من طائرة كواد كابتر إسرائيلية على دوار العطاطرة شمال غزة".
وأفادت مصادر محلية بـ "استشهاد ضابط بالدفاع المدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس باستهداف
الاحتلال
محيط
مسجد
الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة".
