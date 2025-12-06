قصف ونسف مبان سكنية.. هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي غزة

Advertisement

نسف الجيش مبان سكنية في حي جنوب شرقي مدينة غزة.وذكرت أن فلسطينيا قتل وأصيب 3 آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط دوار العطاطرة غربي شمال .ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إن "شهيدا و3 مصابين وصلوا إلى إثر استهداف من طائرة كواد كابتر إسرائيلية على دوار العطاطرة شمال غزة".وأفادت مصادر محلية بـ "استشهاد ضابط بالدفاع المدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس باستهداف محيط الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة".