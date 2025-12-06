25
عربي-دولي
في ريف دمشق.. اسرائيل تطلق النار وترهب المدنيين
Lebanon 24
06-12-2025
|
04:19
توغلت مجدداً القوات
الإسرائيلية
في منطقة
الكروم
الغربية في محيط بلدة
بيت جن
بريف
دمشق
الغربي
.
فقد دخلت قوة مؤلّفة من 3 دبابات و5 آليات في التقاطع المعروف باسم مفرق باب السد وسرية الدبابات،
على الطريق
الواصل بين مزرعة بيت جن بريف دمشق وكلٍّ من قرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف
القنيطرة
، وفق ما أفادت وكالة "
سانا
".
كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار في الهواء بشكل متقطّع بهدف ترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن محيط المنطقة.
كذلك أقامت حاجزاً في الموقع ومنعت المارّة من العبور.
