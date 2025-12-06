Advertisement

عربي-دولي

في ريف دمشق.. اسرائيل تطلق النار وترهب المدنيين

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:19
توغلت مجدداً القوات الإسرائيلية في منطقة الكروم الغربية في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي.
فقد دخلت قوة مؤلّفة من 3 دبابات و5 آليات في التقاطع المعروف باسم مفرق باب السد وسرية الدبابات، على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن بريف دمشق وكلٍّ من قرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار في الهواء بشكل متقطّع بهدف ترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن محيط المنطقة.

كذلك أقامت حاجزاً في الموقع ومنعت المارّة من العبور.
