في ريف دمشق.. اسرائيل تطلق النار وترهب المدنيين

Advertisement

توغلت مجدداً القوات في منطقة الغربية في محيط بلدة .فقد دخلت قوة مؤلّفة من 3 دبابات و5 آليات في التقاطع المعروف باسم مفرق باب السد وسرية الدبابات، الواصل بين مزرعة بيت جن بريف دمشق وكلٍّ من قرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف ، وفق ما أفادت وكالة " ".كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار في الهواء بشكل متقطّع بهدف ترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن محيط المنطقة.كذلك أقامت حاجزاً في الموقع ومنعت المارّة من العبور.