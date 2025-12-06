25
عربي-دولي
خلال الليلة الماضية.. الجيش الأوكراني: إسقاط 615 هدفا معاديا
Lebanon 24
06-12-2025
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الطاقة الأوكرانية
، اليوم السبت، إن هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ أصابت البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق أوكرانية خلال الليل، مما تسبب في انقطاع
التيار
الكهربائي.
وذكرت الوزارة على تطبيق
تلغرام
"أعمال الإصلاح الطارئة جارية بالفعل حيثما تسمح ظروف السلامة. وتبذل شركات الطاقة كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين
في أسرع وقت ممكن
".
الى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، أنّ القوات الروسية أطلقت 653 مسيرة بالإضافة إلى 51 صاروخًا، بينها 17 صاروخًا باليستيًا تجاه
اوكرانيا
الليلة الماضية.
وأوضح البيان أنّ الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 585 طائرة مسيرة واعتراض 29 صاروخا مجنحا وباليستيا.
كما أشار إلى تسجيل إصابات مباشرة ناجمة عن الصواريخ و60 مسيّرة هجومية في 29 موقعًا، إلى جانب سقوط حطام لأهداف مدمرة في 3 مواقع أخرى.
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: أسقطنا 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليلة الماضية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: أسقطنا 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليلة الماضية
06/12/2025 13:00:22
06/12/2025 13:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات أوكرانية خلال الساعات الثلاث الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات أوكرانية خلال الساعات الثلاث الماضية
06/12/2025 13:00:22
06/12/2025 13:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت 92 مسيّرة روسية من أصل 130 الليلة الماضية
Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت 92 مسيّرة روسية من أصل 130 الليلة الماضية
06/12/2025 13:00:22
06/12/2025 13:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 83 طائرة مسيرة روسية من بين 111 هاجمت البلاد الليلة الماضية
Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 83 طائرة مسيرة روسية من بين 111 هاجمت البلاد الليلة الماضية
06/12/2025 13:00:22
06/12/2025 13:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
