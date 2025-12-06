هجوم دموي داخل فندق بجنوب أفريقيا يوقع 11 قتيلًا!

Advertisement

أفادت الشرطة في أنّ مسلّحين اقتحموا فندقًا في العاصمة ، اليوم السبت، وأطلقوا النار ما أدّى إلى مقتل 11 شخصًا، بينهم طفل عمره 3 سنوات.وقالت المتحدثة باسم الشرطة "يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص"، مضيفة أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى.وأوضحت أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، فيما توفي آخر في المستشفى.دخل 3 مسلحين إلى المبنى حوالي الساعة 02:30 صباحا، بتوقيت غرينتش، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق.كما قُتل في الهجوم طفل يبلغ 12 عاما وآخر يبلغ 16 عاما.وتابعت ماثي "حادثة مؤسفة للغاية. لم تُبلَّغ الشرطة بالحادثة إلا في حوالي الساعة السادسة".ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار، ولم يُلق القبض على أي مشتبه به. (سكاي نيوز)