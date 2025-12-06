23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجوم دموي داخل فندق بجنوب أفريقيا يوقع 11 قتيلًا!
Lebanon 24
06-12-2025
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت الشرطة في
جنوب أفريقيا
أنّ مسلّحين اقتحموا فندقًا في العاصمة
بريتوريا
، اليوم السبت، وأطلقوا النار ما أدّى إلى مقتل 11 شخصًا، بينهم طفل عمره 3 سنوات.
Advertisement
وقالت المتحدثة باسم الشرطة
أثليندا ماثي
"يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص"، مضيفة أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى.
وأوضحت أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، فيما توفي آخر في المستشفى.
دخل 3 مسلحين إلى المبنى حوالي الساعة 02:30 صباحا، بتوقيت غرينتش، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق.
كما قُتل في الهجوم طفل يبلغ 12 عاما وآخر يبلغ 16 عاما.
وتابعت ماثي "حادثة مؤسفة للغاية. لم تُبلَّغ الشرطة بالحادثة إلا في حوالي الساعة السادسة".
ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار، ولم يُلق القبض على أي مشتبه به. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
10 قتلى على الأقل في إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا
Lebanon 24
10 قتلى على الأقل في إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا
06/12/2025 15:13:00
06/12/2025 15:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السودانية: 79 قتيلاً جراء هجوم الدعم السريع على منطقة كلوقي جنوب كردفان
Lebanon 24
الخارجية السودانية: 79 قتيلاً جراء هجوم الدعم السريع على منطقة كلوقي جنوب كردفان
06/12/2025 15:13:00
06/12/2025 15:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرعة مونديال 2026: المباراة الافتتاحية ستكون بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران 2026 في مكسيكو
Lebanon 24
قرعة مونديال 2026: المباراة الافتتاحية ستكون بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران 2026 في مكسيكو
06/12/2025 15:13:00
06/12/2025 15:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار عشوائي في تجمع كبير بولاية جنوب كارولاينا يوقع قتلى وجرحى
Lebanon 24
إطلاق نار عشوائي في تجمع كبير بولاية جنوب كارولاينا يوقع قتلى وجرحى
06/12/2025 15:13:00
06/12/2025 15:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثليندا ماثي
سكاي نيوز
سكاي نيو
بريتوريا
أفريقيا
باسم ال
غرين
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
Lebanon 24
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
07:00 | 2025-12-06
06/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا
Lebanon 24
موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا
06:57 | 2025-12-06
06/12/2025 06:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على سقوط الاسد.. ما الذي تغير في سوريا؟
Lebanon 24
بعد عام على سقوط الاسد.. ما الذي تغير في سوريا؟
06:00 | 2025-12-06
06/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
Lebanon 24
البابا لاوون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
05:58 | 2025-12-06
06/12/2025 05:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الليلة الماضية.. الجيش الأوكراني: إسقاط 615 هدفا معاديا
Lebanon 24
خلال الليلة الماضية.. الجيش الأوكراني: إسقاط 615 هدفا معاديا
04:54 | 2025-12-06
06/12/2025 04:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-12-06
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
06:57 | 2025-12-06
موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا
06:00 | 2025-12-06
بعد عام على سقوط الاسد.. ما الذي تغير في سوريا؟
05:58 | 2025-12-06
البابا لاوون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
04:54 | 2025-12-06
خلال الليلة الماضية.. الجيش الأوكراني: إسقاط 615 هدفا معاديا
04:19 | 2025-12-06
في ريف دمشق.. اسرائيل تطلق النار وترهب المدنيين
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 15:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 15:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 15:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24