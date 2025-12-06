Advertisement

عربي-دولي

ليتوانيا.. مناطيد غامضة تشلّ حركة الطيران

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:16
أعلن مطار فيلنيوس في عاصمة ليتوانيا، السبت، تعليق جميع عملياته الجوية بشكل مؤقت، بعد الاشتباه في تحليق مناطيد مجهولة الهوية داخل المجال الجوي للبلاد.

وقالت إدارة المطار في بيان إن القرار اتُّخذ كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران المدني، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بمصدر هذه المناطيد أو طبيعتها. (سكاي نيوز)
