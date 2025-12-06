Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب اليونان.. وهذه قوّته

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:31
قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يوم السبت إن زلزالا بقوة 6.36 درجة ضرب اليونان.
وقالت هيئة الرصد الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميل).
 
