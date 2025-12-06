Advertisement

عربي-دولي

أميركا تطرق أبواب البرّ… وترامب يعلن "المعركة التالية" ضد المخدرات

Lebanon 24
06-12-2025 | 23:31
في لهجة بدت تصعيدية، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوسيع "الحرب على المخدرات" من البحر إلى البر، قائلاً إن العمليات البرية ستنطلق قريبًا بالأسلوب نفسه المتبع في المياه الإقليمية.
وخلال كلمة ألقاها في مركز "كينيدي"، كشف ترامب أن الولايات المتحدة "تعرف كل طريق وكل منزل وكل موقع" تستخدمه شبكات التهريب، مؤكداً امتلاك بلاده معلومات كاملة عن مسارات الإنتاج والتجميع.

وأشار ترامب إلى أن كميات المخدرات الداخلة عبر البحر انخفضت بنسبة 94%، متسائلًا بسخرية عن كيفية استمرار الـ6% المتبقية. وجدد، في تصريحات سابقة من البيت الأبيض، أن العمليات البرية باتت مسألة وقت.

وتُبرّر واشنطن انتشارها العسكري الكثيف في البحر الكاريبي بكونه جزءًا من جهود مكافحة التهريب، رغم الاتهامات المتكررة من دون أدلة للسلطات الفنزويلية بالتقاعس عن مواجهة شبكات المخدرات. وتشمل القوة الأميركية المنتشرة هناك حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، وغواصة نووية، وأكثر من 16 ألف جندي.

ومنذ أيلول الماضي، أغرقت القوات الأميركية ما لا يقل عن 20 زورقًا سريعًا في المنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا. وفي 29 تشرين الثاني، أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشال" إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، في خطوة أثارت موجة تحليلات إعلامية أميركية رجّحت اقتراب تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
