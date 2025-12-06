أميركا تطرق أبواب البرّ… وترامب يعلن "المعركة التالية" ضد المخدرات

في لهجة بدت تصعيدية، توعّد الرئيس الأميركي بتوسيع "الحرب على المخدرات" من البحر إلى البر، قائلاً إن العمليات البرية ستنطلق قريبًا بالأسلوب نفسه المتبع في المياه الإقليمية.

وخلال كلمة ألقاها في مركز "كينيدي"، كشف أن "تعرف كل طريق وكل منزل وكل موقع" تستخدمه شبكات التهريب، مؤكداً امتلاك بلاده معلومات كاملة عن مسارات الإنتاج والتجميع.



وأشار ترامب إلى أن كميات المخدرات الداخلة انخفضت بنسبة 94%، متسائلًا بسخرية عن كيفية استمرار الـ6% المتبقية. وجدد، في تصريحات سابقة من ، أن العمليات البرية باتت مسألة وقت.



وتُبرّر انتشارها العسكري الكثيف في البحر الكاريبي بكونه جزءًا من جهود مكافحة التهريب، رغم الاتهامات المتكررة من دون أدلة للسلطات الفنزويلية بالتقاعس عن مواجهة شبكات المخدرات. وتشمل القوة الأميركية المنتشرة هناك حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، وغواصة نووية، وأكثر من 16 ألف جندي.



ومنذ أيلول الماضي، أغرقت القوات الأميركية ما لا يقل عن 20 زورقًا سريعًا في المنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا. وفي 29 تشرين الثاني، أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشال" إغلاق المجال الجوي فوق ، في خطوة أثارت موجة تحليلات إعلامية أميركية رجّحت اقتراب تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.