Advertisement

عربي-دولي

رادار على وضع القتال.. طوكيو تحتج على "مناورة خطِرة" لمقاتلات صينية قرب أوكيناوا

Lebanon 24
06-12-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1451766-639006864400798129.png
Doc-P-1451766-639006864400798129.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إن مقاتلات صينية من طراز J-15 وجّهت رادار التحكّم في إطلاق النار نحو مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية قرب جزر أوكيناوا، في واقعتين منفصلتين السبت، واصفًا ما جرى بأنه "خطِر" و"تجاوز لما هو ضروري لأمان الطيران".
Advertisement

وأوضح كويزومي، في منشور على منصة "إكس"، أن طوكيو قدّمت احتجاجًا رسميًا إلى الصين على هذه الخطوة التي تُعد من أكثر الإجراءات العدائية في الاشتباكات الجوية، إذ يُنظر إلى قفل رادار إطلاق النار على أنه مؤشر إلى هجوم محتمل يفرض على الطائرة المستهدفة اتخاذ مناورات تفادي.

وذكرت اليابان أن المقاتلات الصينية أقلعت من حاملة الطائرات "لياونينغ" التي كانت تجري مناورات جنوب أوكيناوا برفقة ثلاث مدمرات صواريخ، في وقت قالت فيه تقارير مخابراتية إن بكين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية وخفر سواحل في مياه شرق آسيا خلال الأيام الأخيرة.

وتستضيف اليابان أكبر تمركز للقوات الأميركية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك سفن حربية وطائرات وآلاف من عناصر مشاة البحرية في أوكيناوا، بينما أكدت طوكيو أنها تراقب التحركات الصينية عن كثب، في ظل مخاوف من تصاعد جديد في التوتر بين الجانبين. (العين)
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"Washington Post" يكشف: هذا ما تحتاجه أوكرانيا لمواصلة القتال
lebanon 24
07/12/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"رسالة بالنار".. مُناورة للجيش في الناقورة
lebanon 24
07/12/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير اسرائيلي: منطقة قد تشهدُ هجوماً لـ"حزب الله" ومناورة مُفاجئة!
lebanon 24
07/12/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
lebanon 24
07/12/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

شينجيرو كويزومي

مشاة البحرية

وزير الدفاع

شرق آسيا

اليابان

الصينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
04:37 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24