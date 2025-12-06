رادار على وضع القتال.. طوكيو تحتج على "مناورة خطِرة" لمقاتلات صينية قرب أوكيناوا

Advertisement

وأوضح كويزومي، في منشور على منصة "إكس"، أن قدّمت احتجاجًا رسميًا إلى على هذه الخطوة التي تُعد من أكثر الإجراءات العدائية في الاشتباكات الجوية، إذ يُنظر إلى قفل رادار إطلاق النار على أنه مؤشر إلى هجوم محتمل يفرض على الطائرة المستهدفة اتخاذ مناورات تفادي.وذكرت أن المقاتلات أقلعت من حاملة الطائرات "لياونينغ" التي كانت تجري مناورات جنوب أوكيناوا برفقة ثلاث مدمرات صواريخ، في وقت قالت فيه تقارير مخابراتية إن نشرت أكثر من 100 سفينة حربية وخفر سواحل في مياه خلال الأيام الأخيرة.وتستضيف اليابان أكبر تمركز للقوات الأميركية خارج ، بما في ذلك سفن حربية وطائرات وآلاف من عناصر في أوكيناوا، بينما أكدت طوكيو أنها تراقب التحركات الصينية عن كثب، في ظل مخاوف من تصاعد جديد في التوتر بين الجانبين. (العين)