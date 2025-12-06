"مجلس غزة" في 15 كانون الأول.. خلاف أميركي – إسرائيلي حول رفات آخر أسير

22
06-12-2025
23:41
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تستعد للإعلان عن تشكيل الهيئة الانتقالية لـ "مجلس السلام" المكلّف بإدارة
قطاع غزة
وإعادة إعماره في 15 كانون الأول الجاري، في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب موقع "آي 24"، فإن أحد شروط المرحلة الأولى من الاتفاق، أي إفراج حركة
حماس
عن جميع المختطفين الأحياء وتسليم جثامين القتلى، بات شبه مكتمل، مع بقاء رفات أسير واحد فقط لم تُستعد بعد، فيما التقى وفد إسرائيلي وسطاء قطريين ومصريين الخميس لبحث استعادة الجثة.
في المقابل، نقل موقع "واي نت" عن مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من أن فقدان ورقة رفات الضابط ران غويلي بعد بدء المرحلة الثانية سيُضعف الحافز لدى الفصائل في غزة لإعادتها، في حين تضغط
واشنطن
للانتقال إلى المرحلة الثانية حتى قبل استعادة الرفات، ما خلق نقطة توتر بين
تل أبيب
والإدارة الأميركية.
عائلة غويلي شددت من جهتها على أن "المرحلة الأولى من صفقة الرهائن لم تكتمل بعد ما دامت رفات راني لم تعد"، مطالِبة رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو
والرئيس
ترامب
بـ الضغط على حماس والجهاد لإعادة الجثة، بينما حذّر مسؤول إسرائيلي من أن إقدام ترامب على إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية الآن سيكون، برأي تل أبيب، مخالفًا لروح الاتفاق. (العين)
الإدارة الأميركية
دونالد ترامب
قطاع غزة
إسرائيل
نتنياهو
تل أبيب
دونالد
