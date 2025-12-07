عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة في إندونيسيا يتجاوز 900 شخص

Advertisement

وتم تدمير أكثر من 100 ألف منزل عندما تشكل إعصار نادر وقوي فوق الأسبوع الماضي، مما جلب أمطارًا غزيرة وانهيارات أرضية في أجزاء من الدولة الواقعة في جنوب .وتستمر الجهود للوصول إلى الأشخاص في المناطق التي لا تزال معزولة، حيث يتعين إسقاط المساعدات جواً في بعض الأماكن.وكانت الفيضانات في إندونيسيا واحدة من العديد من الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت في الأسابيع الأخيرة، حيث اقترب إجمالي عدد القتلى في سريلانكا وتايلاند وماليزيا وفيتنام من 2000 شخص. (BBC)