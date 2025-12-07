Advertisement

عربي-دولي

عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة في إندونيسيا يتجاوز 900 شخص

Lebanon 24
07-12-2025 | 01:06
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات الأخيرة في إندونيسيا إلى أكثر من 900 شخص، في حين لا يزال المئات في عداد المفقودين.
وتم تدمير أكثر من 100 ألف منزل عندما تشكل إعصار نادر وقوي فوق مضيق ملقا الأسبوع الماضي، مما جلب أمطارًا غزيرة وانهيارات أرضية في أجزاء من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتستمر الجهود للوصول إلى الأشخاص في المناطق التي لا تزال معزولة، حيث يتعين إسقاط المساعدات جواً في بعض الأماكن.

وكانت الفيضانات في إندونيسيا واحدة من العديد من الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت آسيا في الأسابيع الأخيرة، حيث اقترب إجمالي عدد القتلى في سريلانكا وتايلاند وماليزيا وفيتنام من 2000 شخص. (BBC)
