22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تشنّ هجوماً واسعاً على أوكرانيا يستهدف قطاع الطاقة
Lebanon 24
07-12-2025
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّت
روسيا
هجوماً صاروخياً وبالطائرات المسيّرة على
أوكرانيا
طوال الليل وحتى السبت، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أنه أجرى "مكالمة هاتفية جوهرية" مع مسؤولين أميركيين منخرطين في محادثات مع وفد أوكراني في
فلوريدا
بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
Advertisement
القوات الجوية
الأوكرانية
أوضحت صباح السبت أن روسيا استخدمت في الهجوم الواسع الذي بدأ ليل الأربعاء 653 طائرة بدون طيار و51 صاروخاً، ما تسبب بإطلاق إنذارات غارات جوية في عموم البلاد، تزامناً مع احتفال
كييف
بـ"
يوم القوات المسلحة
". وقالت إنها أسقطت وحيّدت 585 مسيّرة و30 صاروخاً، مشيرة إلى استهداف 29 موقعاً.
وزير الداخلية
الأوكراني إيهور كليمنكو ذكر أن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا جراء الضربات، بينهم ثلاثة في
منطقة كييف
، في حين أُبلغ عن رصد مسيّرات في غرب البلاد حتى منطقة لفيف.
مواضيع ذات صلة
"الحدث": حماس تشن هجوماً واسعاً في غزة ضد مجموعات تتهمها بالتعاون مع إسرائيل
Lebanon 24
"الحدث": حماس تشن هجوماً واسعاً في غزة ضد مجموعات تتهمها بالتعاون مع إسرائيل
07/12/2025 12:11:22
07/12/2025 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: روسيا تستهدف عمدا فرق الإصلاح بمحطات الطاقة المستهدفة
Lebanon 24
أوكرانيا: روسيا تستهدف عمدا فرق الإصلاح بمحطات الطاقة المستهدفة
07/12/2025 12:11:22
07/12/2025 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الدفاع الفرنسية: استهداف روسيا لمنشآت الطاقة في أوكرانيا يفرض تحديات على أوروبا
Lebanon 24
وزيرة الدفاع الفرنسية: استهداف روسيا لمنشآت الطاقة في أوكرانيا يفرض تحديات على أوروبا
07/12/2025 12:11:22
07/12/2025 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الظلام يبتلع أوكرانيا.. هجوم روسي واسع على منشآت الطاقة
Lebanon 24
الظلام يبتلع أوكرانيا.. هجوم روسي واسع على منشآت الطاقة
07/12/2025 12:11:22
07/12/2025 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
يوم القوات المسلحة
القوات الجوية
وزير الداخلية
منطقة كييف
الأوكرانية
فولوديمير
زيلينسكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
Lebanon 24
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:57 | 2025-12-07
07/12/2025 04:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:50 | 2025-12-07
07/12/2025 04:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:37 | 2025-12-07
07/12/2025 04:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
Lebanon 24
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:05 | 2025-12-07
07/12/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2025-12-07
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:50 | 2025-12-07
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:37 | 2025-12-07
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:05 | 2025-12-07
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
04:00 | 2025-12-07
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24