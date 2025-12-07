Advertisement

عربي-دولي

روسيا تشنّ هجوماً واسعاً على أوكرانيا يستهدف قطاع الطاقة

Lebanon 24
07-12-2025 | 01:36
شنّت روسيا هجوماً صاروخياً وبالطائرات المسيّرة على أوكرانيا طوال الليل وحتى السبت، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى "مكالمة هاتفية جوهرية" مع مسؤولين أميركيين منخرطين في محادثات مع وفد أوكراني في فلوريدا بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
القوات الجوية الأوكرانية أوضحت صباح السبت أن روسيا استخدمت في الهجوم الواسع الذي بدأ ليل الأربعاء 653 طائرة بدون طيار و51 صاروخاً، ما تسبب بإطلاق إنذارات غارات جوية في عموم البلاد، تزامناً مع احتفال كييف بـ"يوم القوات المسلحة". وقالت إنها أسقطت وحيّدت 585 مسيّرة و30 صاروخاً، مشيرة إلى استهداف 29 موقعاً.

وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو ذكر أن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا جراء الضربات، بينهم ثلاثة في منطقة كييف، في حين أُبلغ عن رصد مسيّرات في غرب البلاد حتى منطقة لفيف.
