المسيحيون يعودون إلى سوريا.. قُرى "المنفى الداخلي" تستقبل أبناءها بعد سقوط بشار

سميع آغوب، من قرية القنية في إدلب، يختصر هذه العودة بجملة بسيطة: "عدنا لنتنفس هواء قريتنا". يقول إنه أمضى طفولته وشبابه هناك قبل أن يضطر للهجرة مع عائلته إلى طرطوس بسبب قصف قوات النظام، الذي أطيح به في 8 كانون الأول 2024. اليوم، هو مجدداً في قريته، لكن وسط واقع قاسٍ: لا ماء ولا كهرباء ولا إنترنت، وصعوبة حتى في التواصل مع الأولاد، ومع ذلك يصرّ على البقاء: "عدنا إلى أرضنا، إن شاء الله سيُصلح الوضع تمامًا".ليفان موفاس، أحد العائدين بعد 12 عامًا من الغياب، يسرد مسار نزوح طويل بدأ عام 2013 مع اشتداد القصف، مروراً بلبنان، وصولاً إلى ، قبل أن يعود أخيراً إلى قريته. يقول: "بفضل الله، عدنا إلى قريتنا وأرضنا. هذا حلم كل سوري… نحن هنا منذ قرون، ونحن متمسكون بأرضنا". لكن العودة لم تكن إلى المكان نفسه الذي تركوه؛ فآثار الزلازل والقصف في عام 2023 ما تزال حاضرة، والبنية التحتية المدمّرة، وضعف الإنترنت والتغطية، تُحوّل تفاصيل الحياة اليومية إلى تحدٍّ دائم، وإن ظلّ عامل الألفة والروابط بين الناس عنصر القوة الأهم في نظره: "سنُعيد بناء سوريا".الزلازل المدمّرة التي ضربت وشمال غرب سوريا في 6 شباط 2023، والتي أودت بحياة ما بين 6 آلاف و8500 شخص في شمال غرب سوريا وحده، تركت بصمتها الثقيلة على هذه القرى أيضًا، لتتداخل طبقات الدمار بين الحرب والكوارث الطبيعية، وتُضاعف كلفة إعادة البناء على السكان العائدين.أما حنّا جلوف، الذي كان يعيش في القنية قبل الحرب، فيستعيد سبب رحيله الأول: القصف المتواصل من قوات النظام. اليوم عاد بعد سقوط النظام، ويرى أن أوضاعه تحسّنت مقارنة بالماضي، قائلاً إنه بقي في قريته لأنه شعر أن الحياة فيها "أفضل من ذي قبل"، رغم كل ما تحتاجه من ترميم وخدمات. (الاناضول)