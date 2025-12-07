Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تدين استهداف شاحنة أممية بدارفور.. وتحذّر من تحويل الجوع إلى سلاح

Lebanon 24
07-12-2025 | 02:21
أدانت الولايات المتحدة، السبت، هجوماً بطائرة بدون طيار استهدف شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل مساعدات غذائية لنازحين في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال مسعد بولس، المستشار الكبير بوزارة الخارجية الأميركية للشؤون العربية والإفريقية، في منشور على منصة "إكس"، إن الهجوم طال شاحنة محمّلة "بمساعدات غذائية منقذة للحياة" مخصصة للنازحين الفارين من "الفظائع والمجاعة" في دارفور، مؤكداً أن هذا هو الهجوم السادس منذ مطلع العام على مساعدات برنامج الأغذية العالمي في السودان.

واتهم بولس أطراف الصراع باستخدام حرمان الجائعين من الغذاء "كأداة من أدوات الحرب"، مؤكداً أن "الموظفين والأصول الإنسانية يجب ألا تكون هدفاً على الإطلاق"، وداعياً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من جهته، أوضح برنامج الأغذية العالمي أن الهجوم، الذي وقع الخميس، استهدف إحدى شاحناته قرب منطقة حمرا الشيخ في شمال دارفور، وكانت ضمن قافلة من 39 شاحنة تنقل مساعدات غذائية إلى عائلات فرت إلى منطقة طويلة بحثاً عن الأمان والغذاء.

وأدى الهجوم إلى تدمير كابينة الشاحنة وإصابة السائق بجروح خطيرة، وفق البرنامج الذي طالب بتحقيق مستقل وفوري في الحادثة، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان 2023، والتي تسببت في مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخل السودان وخارجه. (الاناضول)
