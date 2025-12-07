Advertisement

عربي-دولي

اليوم.. ترامب يعتزم ترحيل دفعة من الإيرانيين

Lebanon 24
07-12-2025 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1451827-639006978318413514.png
Doc-P-1451827-639006978318413514.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف مصدر مطّلع لشبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم اليوم الأحد ترحيل عشرات الإيرانيين إلى بلادهم، في ثاني رحلة من هذا النوع بموجب اتفاق نادر بين واشنطن وطهران، في إطار سعي الإدارة المكثّف لطرد المهاجرين غير الشرعيين. وتبدي منظمات حقوق الإنسان والمناصرة مخاوف جدّية تجاه مصير هؤلاء، في ضوء تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب أشار إلى "قضايا حقوق إنسان مهمة" في إيران.

أحد الأشخاص المتوقع ترحيلهم قال إن حياته ستكون في خطر بسبب ميوله الجنسية التي يُعاقَب عليها بالإعدام في إيران، وروى تعرضه للتعذيب والاغتصاب هناك، ثم لسوء معاملة وتمييز خلال احتجازه لدى إدارة الهجرة بعد اعتقاله في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، مع تأكيد "سي إن إن" عدم قدرتها على التحقق من روايته، في وقت لا تزال وضعية طلب لجوئه غير واضحة.

المجلس الوطني الإيراني الأميركي دعا الإدارة الأميركية إلى وقف الرحلة، معتبراً أن إيرانيين كهؤلاء جاؤوا هرباً من القمع، محذّراً من أن عدم تلبية طلبات لجوئهم واحتجازهم ثم ترحيلهم قد يشكل انتهاكاً لحقوقهم ويُفاقم الضرر اللاحق بهم.

وبحسب المصدر نفسه، ستتوقف رحلة الترحيل في الكويت قبل وصولها إلى إيران، بعد أول رحلة مماثلة نُفذت في أيلول، بينما رفضت إدارة الهجرة والجمارك تأكيد عملية الترحيل، مكتفية بالإشارة إلى "سلامة الرحلة وركابها". (ارم نيوز)

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مصر تشجع لبنان على خطوة لدفع ترامب للتدخل لإنهاء الحرب
lebanon 24
07/12/2025 12:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجيش خلال الإغلاق الحكومي
lebanon 24
07/12/2025 12:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تم ترحيل 25% فقط من إجمالي المهاجرين غير النظاميين في أوروبا
lebanon 24
07/12/2025 12:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارديان: زيلينسكي يعتزم طلب 27 منظومة باتريوت من أميركا
lebanon 24
07/12/2025 12:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الإيراني

دونالد

واشنطن

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
04:37 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24