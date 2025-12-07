اليوم.. ترامب يعتزم ترحيل دفعة من الإيرانيين

كشف مصدر مطّلع لشبكة " إن" أن إدارة الرئيس تعتزم اليوم الأحد ترحيل عشرات الإيرانيين إلى بلادهم، في ثاني رحلة من هذا النوع بموجب اتفاق نادر بين وطهران، في إطار سعي الإدارة المكثّف لطرد المهاجرين غير الشرعيين. وتبدي منظمات حقوق الإنسان والمناصرة مخاوف جدّية تجاه مصير هؤلاء، في ضوء تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في عهد أشار إلى "قضايا حقوق إنسان مهمة" في .

أحد الأشخاص المتوقع ترحيلهم قال إن حياته ستكون في خطر بسبب ميوله الجنسية التي يُعاقَب عليها بالإعدام في إيران، وروى تعرضه للتعذيب والاغتصاب هناك، ثم لسوء معاملة وتمييز خلال احتجازه لدى إدارة الهجرة بعد اعتقاله في الأيام الأخيرة من إدارة ، مع تأكيد "سي إن إن" عدم قدرتها على التحقق من روايته، في وقت لا تزال وضعية طلب لجوئه غير واضحة.

المجلس الوطني الأميركي دعا إلى وقف الرحلة، معتبراً أن إيرانيين كهؤلاء جاؤوا هرباً من القمع، محذّراً من أن عدم تلبية طلبات لجوئهم واحتجازهم ثم ترحيلهم قد يشكل انتهاكاً لحقوقهم ويُفاقم الضرر اللاحق بهم.

وبحسب المصدر نفسه، ستتوقف رحلة الترحيل في الكويت قبل وصولها إلى إيران، بعد أول رحلة مماثلة نُفذت في أيلول، بينما رفضت إدارة الهجرة والجمارك تأكيد عملية الترحيل، مكتفية بالإشارة إلى "سلامة الرحلة وركابها". (ارم نيوز)