عربي-دولي

هكذا علّقت روسيا على توقف أميركا عن وصف "موسكو" بأنها "تهديد مباشر"

Lebanon 24
07-12-2025 | 02:54
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين رحب بالخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمراجعة استراتيجية الأمن القومي والتوقف عن وصف روسيا بأنها "تهديد مباشر".
وقال بيسكوف لوكالة أنباء تاس الرسمية إن الوثيقة المحدثة حذفت الكلمات التي تصف روسيا بأنها تهديد مباشر، وحثت بدلاً من ذلك على التعاون مع موسكو في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف "نعتبر ذلك خطوة إيجابية".

ومنذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وبداية الحرب مع أوكرانيا في عام 2022، صنفت السياسة الاستراتيجية الأميركية موسكو على أنها تهديد رئيسي. (العربية)
