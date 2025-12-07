هكذا علّقت روسيا على توقف أميركا عن وصف "موسكو" بأنها "تهديد مباشر"

Advertisement

وقال بيسكوف لوكالة أنباء تاس الرسمية إن الوثيقة المحدثة حذفت الكلمات التي تصف روسيا بأنها تهديد مباشر، وحثت بدلاً من ذلك على التعاون مع في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.وأضاف "نعتبر ذلك خطوة إيجابية".ومنذ ضم روسيا لشبه القرم في عام 2014 وبداية الحرب مع في عام 2022، صنفت السياسة الاستراتيجية الأميركية موسكو على أنها تهديد رئيسي. (العربية)