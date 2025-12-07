من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير

وصل بطل الترياتلون السوري عبدالله المالك إلى قادماً من على دراجته الهوائية، في رحلة اختار أن تتزامن مع الذكرى الأولى للتحرير، وفاءً لعهد قطعه على نفسه في 8 كانون الأول 2024 بسلوك هذا الطريق في هذا اليوم الرمزي.

Advertisement

ولدى وصوله، استقبله مدير السياحة فادي نظام قبل أن ينضم إلى مهرجان في .

المالك، المقيم في منذ 2017 والمدرب الدولي للسباحة والحائز ألقاباً لبنانية وعربية وآسيوية في الترياتلون، أوضح أن هدف مبادرته توجيه رسالة بأن المجتمعات قادرة على إحداث تأثير إيجابي عندما يتحد أفرادها عبر الأنشطة والفعاليات، وخاصة الرياضة التي تسهم في تعزيز السلام، مشيراً إلى أن الرياضة قرّبته من شرائح مجتمعية متنوعة في لبنان، في وقت يستعد فيه السوريون للاحتفال بالذكرى الأولى للتحرير بما تجسده من وحدة وطنية والتزام بمستقبل أكثر استقراراً وأمناً. (سانا)