Advertisement

عربي-دولي

من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1451855-639007024142784324.png
Doc-P-1451855-639007024142784324.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل بطل الترياتلون السوري عبدالله المالك إلى اللاذقية قادماً من بيروت على دراجته الهوائية، في رحلة اختار أن تتزامن مع الذكرى الأولى للتحرير، وفاءً لعهد قطعه على نفسه في 8 كانون الأول 2024 بسلوك هذا الطريق في هذا اليوم الرمزي.
Advertisement
 
ولدى وصوله، استقبله مدير السياحة فادي نظام قبل أن ينضم إلى مهرجان في المتحف الوطني.
 
المالك، المقيم في لبنان منذ 2017 والمدرب الدولي للسباحة والحائز ألقاباً لبنانية وعربية وآسيوية في الترياتلون، أوضح أن هدف مبادرته توجيه رسالة بأن المجتمعات قادرة على إحداث تأثير إيجابي عندما يتحد أفرادها عبر الأنشطة والفعاليات، وخاصة الرياضة التي تسهم في تعزيز السلام، مشيراً إلى أن الرياضة قرّبته من شرائح مجتمعية متنوعة في لبنان، في وقت يستعد فيه السوريون للاحتفال بالذكرى الأولى للتحرير بما تجسده من وحدة وطنية والتزام بمستقبل أكثر استقراراً وأمناً. (سانا)
مواضيع ذات صلة
الشرع: أبارك للسوريين في ذكرى معركة تحرير سوريا
lebanon 24
07/12/2025 12:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون نعى الإعلامي بسام براك: يرحل تاركاً ذكرى مليئة باحترام كل من عرفه
lebanon 24
07/12/2025 12:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
lebanon 24
07/12/2025 12:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى تحرير سوريا.. الشرع يدعو السوريين إلى إظهار اللحمة الوطنية
lebanon 24
07/12/2025 12:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

المتحف الوطني

عبدالله ال

اللاذقية

الرياض

التزام

في ذكر

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
04:37 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
03:58 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24