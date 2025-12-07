22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من بيروت إلى اللاذقية.. رحلة رياضي سوري في ذكرى التحرير
Lebanon 24
07-12-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل بطل الترياتلون السوري عبدالله المالك إلى
اللاذقية
قادماً من
بيروت
على دراجته الهوائية، في رحلة اختار أن تتزامن مع الذكرى الأولى للتحرير، وفاءً لعهد قطعه على نفسه في 8 كانون الأول 2024 بسلوك هذا الطريق في هذا اليوم الرمزي.
Advertisement
ولدى وصوله، استقبله مدير السياحة فادي نظام قبل أن ينضم إلى مهرجان في
المتحف الوطني
.
المالك، المقيم في
لبنان
منذ 2017 والمدرب الدولي للسباحة والحائز ألقاباً لبنانية وعربية وآسيوية في الترياتلون، أوضح أن هدف مبادرته توجيه رسالة بأن المجتمعات قادرة على إحداث تأثير إيجابي عندما يتحد أفرادها عبر الأنشطة والفعاليات، وخاصة الرياضة التي تسهم في تعزيز السلام، مشيراً إلى أن الرياضة قرّبته من شرائح مجتمعية متنوعة في لبنان، في وقت يستعد فيه السوريون للاحتفال بالذكرى الأولى للتحرير بما تجسده من وحدة وطنية والتزام بمستقبل أكثر استقراراً وأمناً. (سانا)
مواضيع ذات صلة
الشرع: أبارك للسوريين في ذكرى معركة تحرير سوريا
Lebanon 24
الشرع: أبارك للسوريين في ذكرى معركة تحرير سوريا
07/12/2025 12:12:41
07/12/2025 12:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عون نعى الإعلامي بسام براك: يرحل تاركاً ذكرى مليئة باحترام كل من عرفه
Lebanon 24
عون نعى الإعلامي بسام براك: يرحل تاركاً ذكرى مليئة باحترام كل من عرفه
07/12/2025 12:12:41
07/12/2025 12:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
Lebanon 24
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
07/12/2025 12:12:41
07/12/2025 12:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى تحرير سوريا.. الشرع يدعو السوريين إلى إظهار اللحمة الوطنية
Lebanon 24
في ذكرى تحرير سوريا.. الشرع يدعو السوريين إلى إظهار اللحمة الوطنية
07/12/2025 12:12:41
07/12/2025 12:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
رياضة
المتحف الوطني
عبدالله ال
اللاذقية
الرياض
التزام
في ذكر
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
Lebanon 24
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:57 | 2025-12-07
07/12/2025 04:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:50 | 2025-12-07
07/12/2025 04:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
Lebanon 24
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:37 | 2025-12-07
07/12/2025 04:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
Lebanon 24
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
04:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2025-12-07
تجنيد 5600 جندي في فنزويلا.. مادورو يواجه حشد ترامب العسكري
04:50 | 2025-12-07
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:37 | 2025-12-07
براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع
04:00 | 2025-12-07
ذكرى رصاص 2008.. اشتباكات عنيفة في شوارع أثينا
04:00 | 2025-12-07
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
03:58 | 2025-12-07
انقلاب في بنين.. الجيش يعزل الرئيس ويغلق الحدود
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 12:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 12:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 12:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24