Advertisement

عربي-دولي

سياسة ترامب تجاه إيران: صفقات وضغوط بدل المواجهة العسكرية

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1451857-639007028766723961.jpg
Doc-P-1451857-639007028766723961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يميل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المرحلة المقبلة إلى استبدال الخيار العسكري ضد إيران بخطة عقوبات مشددة تهدف إلى ممارسة ضغط أقوى على طهران وتحفيزها على التفاوض الجاد خلال الربع الأول من 2026، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية أميركية لـ"إرم نيوز".
Advertisement

وتتضمن الخطة، وفق المصادر، إصدار وزارة الخزانة الأميركية حزمة من العقوبات على قيادات الحرس الثوري الإيراني لتفكيك نفوذهم والسيطرة على القرارات داخل النظام الإيراني، مع إبقاء الخيار العسكري كحل أخير في حال فشل العقوبات. وأوضحت المصادر أن أي تصعيد عسكري قد يكون أقسى من حرب الـ12 يومًا، لكنه مرهون بعد انتخابات الكونغرس لتجنب التأثير على الحزب الجمهوري.

وتتأرجح تصريحات واشنطن وطهران حاليًا بين الترحيب بالحلول الدبلوماسية ورفضها، مع التلويح بشروط من الجانبين، في وقت تستبعد فيه قيادة البرلمان الإيراني، وفق رئيسه محمد باقر قاليباف، اندلاع حرب جديدة، مؤكدة أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة.

مصدر بوزارة الخارجية الأميركية أشار إلى أن ترامب يركز على فرض حزم عقوبات تدريجية إضافية خلال الأشهر المقبلة لتفكيك نفوذ الحرس الثوري وخلق مناخ للتفاوض الحقيقي، بعيدًا عن أي مقايضات أو ربط ملفات. كما يهدف هذا المسار لإعطاء إيران فرصة تجهيز ملف تفاوض جاد ومنع اندلاع حرب جديدة.

من جانبهم، اعتبر الخبراء أن ترامب يعتمد على سياسة الصفقات في تعاملاته الدولية، لكن الملف الإيراني يظل معقدًا بسبب توظيف إسرائيل للحضور الأميركي في المنطقة والعناد الإيراني المتأرجح، وفق ما قاله الخبير في الشأن الإيراني أحمد الياسري لـ "إرم نيوز".

أما الباحث في العلاقات الدولية سعد عبد الله الحامد، فاعتبر أن إيران ترى في عدم التفاوض حاليًا فرصة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مشيرًا إلى أن أي حرب محتملة قد تكون في النصف الثاني من العام المقبل، بسبب الانشغال الأميركي بملفات أخرى، وعلى رأسها خطة السلام في غزة، وكذلك رهانات الأوروبيين على ضغط "سناب باك" لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مجلة نيوزويك: ترامب يبدو مترددا في تحديد سياساته تجاه فنزويلا
lebanon 24
07/12/2025 21:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استراتيجية ترامب للأمن القومي تشدد على أهمية منع المواجهة العسكرية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
lebanon 24
07/12/2025 21:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد الضغوط المالية الاميركية فهل يستدرج لبنان لمواجهة واسعة؟
lebanon 24
07/12/2025 21:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال فايز رسامني في احتفال بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط: قرّرنا في هذه الحكومة العمل بدل التبرير والمواجهة بدل المراوغة وبناء الدولة ومؤسساتها وإعادة هيبتها
lebanon 24
07/12/2025 21:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الأوروبيين

إيران على

الإيراني

العقوبات

الجمهوري

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-07
13:56 | 2025-12-07
13:51 | 2025-12-07
13:37 | 2025-12-07
13:12 | 2025-12-07
13:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24