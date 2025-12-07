Advertisement

عربي-دولي

براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع

07-12-2025 | 04:37
قال المبعوث الأميركي توم براك إن قرارات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بسوريا اتُّخذت بعد دراسة مفصّلة ومعمّقة.
واعتبر أن هذه القرارات شكّلت فرصة للرئيس الشرع، موضحاً أن ترامب قرر منحه هذه الفرصة وسمح لدمشق باتخاذ قراراتها بنفسها، واصفاً ما قامت به الحكومة السورية بأنه أمر بطولي.
الشرع لصحيفة "واشنطن بوست": رفع العقوبات ضروري لمنح سوريا فرصة للتعافي من عقود الحرب
"نيويورك تايمز": الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كان سيهاجم فنزويلا
الشرع لصحيفة "واشنطن بوست": الإدارة الأميركية تتفق على أن سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للاستقرار وبناء اقتصادها والحفاظ على سلامة أراضيها
الشرع يوقع في واشنطن انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد "داعش"
