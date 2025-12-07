براك: قرارات ترامب بشأن سوريا "فرصة" للرئيس الشرع

قال المبعوث الأميركي إن قرارات المتعلقة بسوريا اتُّخذت بعد دراسة مفصّلة ومعمّقة.

Advertisement

واعتبر أن هذه القرارات شكّلت فرصة للرئيس ، موضحاً أن قرر منحه هذه الفرصة وسمح لدمشق باتخاذ قراراتها بنفسها، واصفاً ما قامت به الحكومة بأنه أمر بطولي.