عربي-دولي

وزير الإعلام السوري: "قسد" ارتكبت خطأ كبيراً

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:21
انتقد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأشار إلى أنّها "ارتكبت خطأ كبيرًا عبر مقاربات غير عقلانية، و إلى أنّ مناورات قائدها مظلوم عبدي تعتمد على قراءة خاطئة وتضيّع "فرصًا تاريخية".
وأكّد المصطفى لوكالة "الأناضول"، أنّ "لا بديل من اتفاق 10 آذار، وأنّ فكرة الفيدرالية واللامركزية السياسية مرفوضة". (ارم نيوز)
