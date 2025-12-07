Advertisement

عربي-دولي

بُتِرَت ساقه... رسالة مُؤثّرة من والد ميغان ماركل إلى ابنته ماذا طلب منها؟

07-12-2025 | 06:06
أعرب توماس ماركل عن رغبته في مصالحة ابنته ميغان، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفلبين أدت إلى بتر ساقه تحت الركبة.
وبحسب صحيفة "تلغراف"، أكد ماركل، أنه لا يريد أن يموت وهو غريب عن ابنته ميغان.
 
وأشار إلى رغبته في لقاء حفيده الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، وكذلك زوجها الأمير هاري.

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن ميغان تواصلت مع والدها بعد العملية، إلا أن المتحدث الرسمي باسم دوقة ساسكس قال بشكل غير مباشر إنّ هذه الأخبار لا يمكن تأكيدها، في محاولة لتجنب التأكيد الرسمي. (ارم نيوز)
 
 
 
