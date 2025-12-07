بُتِرَت ساقه... رسالة مُؤثّرة من والد ميغان ماركل إلى ابنته ماذا طلب منها؟



Advertisement

وبحسب صحيفة "تلغراف"، أكد ، أنه لا يريد أن يموت وهو غريب عن ابنته ميغان. أعرب عن رغبته في مصالحة ابنته ، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفلبين أدت إلى بتر ساقه تحت الركبة.وبحسب صحيفة "تلغراف"، أكد ، أنه لا يريد أن يموت وهو غريب عن ابنته ميغان.

وأشار إلى رغبته في لقاء حفيده الأمير والأميرة ، وكذلك زوجها الأمير هاري.



وأفادت بعض أن ميغان تواصلت مع والدها بعد العملية، إلا أن المتحدث الرسمي باسم دوقة ساسكس قال بشكل غير مباشر إنّ هذه الأخبار لا يمكن تأكيدها، في محاولة لتجنب التأكيد الرسمي. (ارم نيوز)