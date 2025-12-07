الشيباني: لا اتفاق مع إسرائيل قبل انسحابها من أراضي سوريا



وأضاف في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى ، أن سوريا أظهرت قدرا من العقلانية والدبلوماسية يفوق ما أبدته إسرائيل، مؤكدا رغبة في أن تتوقف إسرائيل عن التدخل في لسوريا والتأثير على طوائف وجماعات من السكان. أكد ، أن لن تدخل في أي اتفاق مع دون انسحابها من المناطق التي دخلتها بعد 8 كانون الأول، مشيرا إلى أن إسرائيل منذ 7 كانون الأول تمثل قلقا للسوريين.وأضاف في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى ، أن سوريا أظهرت قدرا من العقلانية والدبلوماسية يفوق ما أبدته إسرائيل، مؤكدا رغبة في أن تتوقف إسرائيل عن التدخل في لسوريا والتأثير على طوائف وجماعات من السكان.

وفي حديثه عن الوضع الداخلي، شدد الوزير على أن سوريا تحتاج إلى استقرار أمني داخلي يرتبط بالأمن الإقليمي، مضيفا أن سياسة بلاده تتجنب الاصطفافات وستنجح بدعم إرادة دولية.



وأشار الشيباني إلى أن "سوريا تحتاج إلى علاقة هادئة مع الجميع ودعم ".

وشدد على أن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي تتطلب المزيد من العمل مستقبلا، مشيرا إلى أن سوريا انطلقت بدعم شعبي رغم قلة الإمكانيات وإرث النظام السابق. (سكاي نيوز عربية)