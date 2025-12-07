قبل يومين من سقوط الأسد... هذا ما فعلته إيران في سوريا

نقلت عن مصادر قولها إن " سحبت بعثتها الدبلوماسية وقواتها من قبل يومين من الإطاحة بحكم حليفها ".

وأضافت المصادر أن "القنصلية في أُخليت بالكامل مساء الخامس من كلنون الأول 2024".

ونقلت وكالة عن ضابط سوري سابق قوله: "في السادس من كانون الأول المنصرم أبلغنا الإيرانيون بأنه لن يكون هناك حرس ثوري بعد الآن في سوريا".

وقال عقيد سوري في الجيش الجديد: "بعدما سقطت حلب لم تقاتل إيران في مكان آخر واضطرت للانسحاب بشكل مفاجئ بعد الانهيار السريع".