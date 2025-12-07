Advertisement

عربي-دولي

قبل يومين من سقوط الأسد... هذا ما فعلته إيران في سوريا

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:01
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها إن "إيران سحبت بعثتها الدبلوماسية وقواتها من سوريا قبل يومين من الإطاحة بحكم حليفها بشار الأسد". 
وأضافت المصادر أن "القنصلية الإيرانية في دمشق أُخليت بالكامل مساء الخامس من كلنون الأول 2024". 
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط سوري سابق قوله: "في السادس من كانون الأول المنصرم أبلغنا الإيرانيون بأنه لن يكون هناك حرس ثوري بعد الآن في سوريا".
 
وقال عقيد سوري في الجيش الجديد: "بعدما سقطت حلب لم تقاتل إيران في مكان آخر واضطرت للانسحاب بشكل مفاجئ بعد الانهيار السريع". 
