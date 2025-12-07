البنك المركزي المصري: قفزة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي

أفاد ، عن قفزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأعلن البنك وصول إلى 50.215 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني، بزيادة قدرها 144 مليون دولار عن مستويات شهر تشرين الاول الماضي. (روسيا اليوم)