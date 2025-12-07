20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
البنك المركزي المصري: قفزة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي
Lebanon 24
07-12-2025
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
البنك المركزي المصري
، عن قفزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.
Advertisement
وأعلن البنك وصول
صافي
الاحتياطيات الدولية
إلى 50.215 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني، بزيادة قدرها 144 مليون دولار عن مستويات شهر تشرين الاول الماضي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
Lebanon 24
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
07/12/2025 17:08:59
07/12/2025 17:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
Lebanon 24
كنعان يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
07/12/2025 17:08:59
07/12/2025 17:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المركزي المصري يثبّت الفائدة
Lebanon 24
المركزي المصري يثبّت الفائدة
07/12/2025 17:08:59
07/12/2025 17:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي العراقي: بعض الأحزاب والكيانات التي تمت الإشارة إليها في قرار تجميد أموال داعش والقاعدة لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين
Lebanon 24
البنك المركزي العراقي: بعض الأحزاب والكيانات التي تمت الإشارة إليها في قرار تجميد أموال داعش والقاعدة لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين
07/12/2025 17:08:59
07/12/2025 17:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
البنك المركزي المصري
الاحتياطيات الدولية
البنك المركزي
روسيا اليوم
روسيا
مصري
صافي
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسرارٌ تُكشف عن الأميرة ديانا... حاولت الإنتحار عدّة مرّات!
Lebanon 24
أسرارٌ تُكشف عن الأميرة ديانا... حاولت الإنتحار عدّة مرّات!
09:48 | 2025-12-07
07/12/2025 09:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!
09:42 | 2025-12-07
07/12/2025 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوشاكوف: الإدارة الأميركية الحالية تؤكد اختلافها عن الأميركيين الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
أوشاكوف: الإدارة الأميركية الحالية تؤكد اختلافها عن الأميركيين الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا
09:35 | 2025-12-07
07/12/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا
09:08 | 2025-12-07
07/12/2025 09:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيرانيّ: نحن في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيرانيّ: نحن في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل
08:53 | 2025-12-07
07/12/2025 08:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:48 | 2025-12-07
أسرارٌ تُكشف عن الأميرة ديانا... حاولت الإنتحار عدّة مرّات!
09:42 | 2025-12-07
جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!
09:35 | 2025-12-07
أوشاكوف: الإدارة الأميركية الحالية تؤكد اختلافها عن الأميركيين الذين أشعلوا النزاع في أوكرانيا
09:08 | 2025-12-07
"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا
08:53 | 2025-12-07
قائد الحرس الثوري الإيرانيّ: نحن في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل
08:42 | 2025-12-07
عبد العاظي يؤكد رفض الاعتداءات الإسرائيلية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 17:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 17:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 17:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24