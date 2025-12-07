Advertisement

إقتصاد

البنك المركزي المصري: قفزة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1451930-639007142132460997.jpg
Doc-P-1451930-639007142132460997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد البنك المركزي المصري، عن قفزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.
Advertisement

وأعلن البنك وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.215 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني، بزيادة قدرها 144 مليون دولار عن مستويات شهر تشرين الاول الماضي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
lebanon 24
07/12/2025 17:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
lebanon 24
07/12/2025 17:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المركزي المصري يثبّت الفائدة
lebanon 24
07/12/2025 17:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي العراقي: بعض الأحزاب والكيانات التي تمت الإشارة إليها في قرار تجميد أموال داعش والقاعدة لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين
lebanon 24
07/12/2025 17:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

البنك المركزي المصري

الاحتياطيات الدولية

البنك المركزي

روسيا اليوم

روسيا

مصري

صافي

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:48 | 2025-12-07
09:42 | 2025-12-07
09:35 | 2025-12-07
09:08 | 2025-12-07
08:53 | 2025-12-07
08:42 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24