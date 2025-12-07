نتنياهو: إسرائيل ستختفظ بالسيادة الأمنية بين نهر الأردن والبحر

أكد بنيامين أن ستحتفظ بالسيادة الأمنية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط.

وشدد نتنياهو خلال مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على أن هذا المبدأ "سيبقى دائما".



وأضاف نتنياهو أن حكومته ترى طريقا لتحقيق سلام أوسع مع ، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود إمكانية للتوصل إلى سلام عملي مع .



وكشف نتنياهو أن إسرائيل تنتظر تسلم جثمان آخر أسير إسرائيلي لدى حركة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي وصفها بأنها "أصعب أو لا تقل تعقيدا عن المرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن هدفها هو "نزع سلاح حماس".



وقال رئيس الوزراء إنه سيجري محادثات "بالغة الأهمية" نهاية الشهر الجاري لبحث سبل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ".

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح نتنياهو أن "الضم السياسي لا يزال قيد "، في الوقت نفسه أن "الوضع الراهن سيبقى على حاله في المنظور". (سكاي نيوز عربية)