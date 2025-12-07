Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: إسرائيل ستختفظ بالسيادة الأمنية بين نهر الأردن والبحر

07-12-2025 | 07:37
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالسيادة الأمنية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط.
وشدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على أن هذا المبدأ "سيبقى دائما".

وأضاف نتنياهو أن حكومته ترى طريقا لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود إمكانية للتوصل إلى سلام عملي مع الفلسطينيين.

وكشف نتنياهو أن إسرائيل تنتظر تسلم جثمان آخر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي وصفها بأنها "أصعب أو لا تقل تعقيدا عن المرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن هدفها هو "نزع سلاح حماس".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيجري محادثات "بالغة الأهمية" نهاية الشهر الجاري لبحث سبل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب".
 
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح نتنياهو أن "الضم السياسي لا يزال قيد النقاش"، في الوقت نفسه أن "الوضع الراهن سيبقى على حاله في المستقبل المنظور". (سكاي نيوز عربية)
