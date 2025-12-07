قرب أحد الفنادق... إنفجار هزّ العاصمة دمشق

هزّ إنفجار العاصمة السوريّة .

وأفادت مصادر في هذا السياق، عن إنفجار عبوة ناسفة أسفل جسر الحرية وسط دمشق، قرب فندق "four seasons"، من دون تسجيل إصابات.

ونقلت وكالة الانباء " " عن المتحدث باسم البابا قوله ان "ذخيرة صوتية انفجرت خارج الطوق الأمني في مدينة دمشق قرب جسر الحرية، ولم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية، والوزارة تعاين الموقع، وتحقق في هوية الفاعل ودوافعه".