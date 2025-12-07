Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: إسرائيل هاجمت إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-12-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1451945-639007181173561153.png
Doc-P-1451945-639007181173561153.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مراسم يوم الطالب الجامعي التي أُقيمت في جامعة بهشتي للعلوم الطبية، إن إسرائيل هاجمت إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وأضاف بزشكيان أن "الذكاء الاصطناعي، لو كان فعالًا بشكل كامل، لكان قد ابتلعنا حتى الآن، وإسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي ضد إيران وقالت إنها ستُسقطه"، مبينًا أن "الذكاء الاصطناعي المفرط والمسيطر لا يمكن إدخاله في المجتمع".
 
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
07/12/2025 21:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميادة الحناوي تكشف حقيقة شائعات استخدام الذكاء الاصطناعي في حفلاتها
lebanon 24
07/12/2025 21:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم المخاطر النفسية للاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
07/12/2025 21:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
lebanon 24
07/12/2025 21:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الإيراني

إسرائيل

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-07
13:56 | 2025-12-07
13:51 | 2025-12-07
13:37 | 2025-12-07
13:12 | 2025-12-07
13:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24