عبد العاظي يؤكد رفض الاعتداءات الإسرائيلية

أكد المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، ودعم الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري.جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير عبد العاطي مع الشيباني وزير الخارجية السوري، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وقال المتحدث، إن الوزير عبد العاطي أعاد التأكيد على الرفض القاطع لأي اعتداءات إسرائيلية تستهدف الأراضي ، محذرا من خطورة استغلال الأوضاع الحالية لتبرير تدخلات أو ممارسات تقوض السيادة السورية.



وشدد الوزير عبد العاطي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للتشديد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض أي محاولات للمساس بأمنها أو استقرارها.