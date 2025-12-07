Advertisement

عبد العاظي يؤكد رفض الاعتداءات الإسرائيلية

07-12-2025 | 08:42
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد موقف بلاده الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير عبد العاطي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.
 
وقال المتحدث، إن الوزير عبد العاطي أعاد التأكيد على الرفض القاطع لأي اعتداءات إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية، محذرا من خطورة استغلال الأوضاع الحالية لتبرير تدخلات أو ممارسات تقوض السيادة السورية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للتشديد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض أي محاولات للمساس بأمنها أو استقرارها.
 
 
