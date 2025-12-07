قائد الحرس الثوري الإيرانيّ: نحن في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل

أكد الإيرانيّ باكبور، أنّ " باتت في مرحلة توقف الاشتباك مع ، لكنها تُواصل رفع مستوى الردع العسكري تحسباً لأي تطور ميداني".

Advertisement



وقال باكبور خلال كلمة في جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري إنّ "العدوّ يُدرك أنّ أيّ إعتداء جديد سيُواجَه بردٍّ أشد قسوة من الهجوم السابق".



وكشف باكبور أنّ " وإسرائيل كانتا تُخططان لتحويل الحرب الشرسة التي استمرت 12 يوماً إلى "حرب هجينة"، لكن المحاولة فشلت"، وطهران تمكنت سريعاً من ترميم هيكل القيادة بعد استهداف عدد من قادتها العسكريين". (ارم نيوز)