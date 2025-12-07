Advertisement

قائد الحرس الثوري الإيرانيّ: نحن في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل

Lebanon 24
07-12-2025 | 08:53
أكد قائد الحرس الثوري الإيرانيّ اللواء محمد باكبور، أنّ "إيران باتت في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل، لكنها تُواصل رفع مستوى الردع العسكري تحسباً لأي تطور ميداني".
وقال باكبور خلال كلمة في جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري إنّ "العدوّ يُدرك أنّ أيّ إعتداء جديد سيُواجَه بردٍّ أشد قسوة من الهجوم السابق".

وكشف باكبور أنّ "الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تُخططان لتحويل الحرب الشرسة التي استمرت 12 يوماً إلى "حرب هجينة"، لكن المحاولة فشلت"، وطهران تمكنت سريعاً من ترميم هيكل القيادة بعد استهداف عدد من قادتها العسكريين". (ارم نيوز)
