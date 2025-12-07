Advertisement

إقتصاد

"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:08
Doc-P-1451955-639007206531085517.jpg
Doc-P-1451955-639007206531085517.jpg photos 0
رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، وقال إنّه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ"المثمرة والناجحة بكل المقاييس"، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.
