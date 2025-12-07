"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا

رحب حاكم مصرف المركزي الحصرية، بقرار رفع عن سوريا، وقال إنّه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ"المثمرة والناجحة بكل المقاييس"، مع ، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

