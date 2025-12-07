Advertisement

عربي-دولي

جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1451962-639007225437181084.jpg
Doc-P-1451962-639007225437181084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت محافظة البصرة العراقية اليوم الأحد، جريمة قتل مروّعة، راحت ضحيتها شابة لقيت مصرعها على يدّ شقيقها، بسبب خلافات عائلية.
Advertisement

ووقعت الجريمة في منزل الشابة وزوجها في منطقة المزيرعة في قضاء القرنة، حيث أطلق شقيقها النيران عليها وعلى زوجها من سلاح كلاشنكوف، ما أدى إلى وفاتها وإصابة زوجها إصابات بليغة، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جريمة مروّعة في لبنان.. قتل زوجته ورمى جثتها!
lebanon 24
07/12/2025 21:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
lebanon 24
07/12/2025 21:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في مصر… قتل زوجته ورضيعها ونشر الصور
lebanon 24
07/12/2025 21:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في بلد عربي.. قتل طفليه انتقاما من زوجته
lebanon 24
07/12/2025 21:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

يوم الأحد

العراقية

ارم نيوز

العراقي

العراق

عراقية

عراقي

بصرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-07
13:56 | 2025-12-07
13:51 | 2025-12-07
13:37 | 2025-12-07
13:12 | 2025-12-07
13:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24