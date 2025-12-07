جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!

Advertisement

شهدت محافظة البصرة اليوم الأحد، جريمة قتل مروّعة، راحت ضحيتها شابة لقيت مصرعها على يدّ شقيقها، بسبب خلافات عائلية.ووقعت الجريمة في منزل الشابة وزوجها في منطقة المزيرعة في قضاء القرنة، حيث أطلق شقيقها النيران عليها وعلى زوجها من سلاح كلاشنكوف، ما أدى إلى وفاتها وإصابة زوجها إصابات بليغة، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة. (ارم نيوز)