19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أسرارٌ تُكشف عن الأميرة ديانا... حاولت الإنتحار عدّة مرّات!
Lebanon 24
07-12-2025
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف كاتب السيرة الملكي جوناثان ديمبلبي، عن محاولات الأميرة ديانا إيذاء نفسها، واصفاً إياها بـ"محاولات انتحار"، أو "نداءات استغاثة" يائسة مع تدهور زواجها من
تشارلز
.
Advertisement
وعلى الرغم من "زفافهما الأسطوري" في عام 1981، كانت الأميرة البالغة من العمر 21 عامًا، بحلول عام 1982، تعاني من الشره المرضي "البوليميا"، والقلق الحاد، وتدني احترام الذات، واكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجاب الأمير
ويليام
.
وأورد ديمبلبي في السيرة الذاتية المصرح بها لتشارلز، تفاصيل تصرفات ديانا المؤلمة، والتي شملت "رمي نفسها على خزانات زجاجية"، و"جرح معصميها"، و"إلقاء نفسها من على الدرج" وهي حامل أمام
الملكة إليزابيث الثانية
الراحلة.
ووصفت ديانا بنفسها هذه الحوادث للصحفي أندرو مورتون في شريط مسجل عام 1991، موضحة: "لقد كانت كلها صرخة يائسة لطلب المساعدة. محاولة للفت انتباه زوجي".
وتذكرت اللحظة المروعة التي ألقت فيها بنفسها من على الدرج في ساندرينغهام، وهي حامل في شهرها الرابع. شعرت
الملكة
بـ "الرعب المطلق"، لكن تشارلز، العائد من ركوب الخيل، قابل الأمر بـ "تجاهل تام".
وروت الأميرة أيضًا حادثة في عام 1986، حيث إنه، بعد خلاف مع تشارلز الذي "لم يكن يستمع" إليها، استخدمت سكين جيب لتجرح صدرها وفخذيها بشدة حتى سال "الكثير من الدماء"، ورغم ذلك لم يبدِ أي رد فعل على الإطلاق.
وأشار ديمبلبي إلى أن أقرب المقربين من ديانا اعتقدوا أن "سلوكها المثير للقلق" كان ناتجاً جزئياً عن "لامبالاة زوجها المزعومة تجاهها، وتحديداً خيانته المفترضة مع كاميلا باركر بولز".
وبحسب ما ورد عن أصدقاء تشارلز، فإنه "ازدرى تصرفاتها" لاعتقاده أنها كانت "تختلق مشاكلها".
وفي نهاية المطاف، وبحلول صيف عام 1982، رتب تشارلز لديانا جلسة مع طبيب نفسي. ووصف لها عقار "فاليوم" لكنها "رفضت تناوله"، مقتنعة بأن
العائلة المالكة
كانت تحاول تخديرها.
وبينما أجرت جلسات قصيرة مع المعالج النفسي الدكتور
آلان
ماكغلاشان، أصبح تشارلز هو من واصل رؤيته لمدة 14 عاماً. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: حماس حاولت مرات عدة التسلل إلى أماكن سيطرتنا خارج الخط الأصفر والتعرض لجنودنا
Lebanon 24
نتنياهو: حماس حاولت مرات عدة التسلل إلى أماكن سيطرتنا خارج الخط الأصفر والتعرض لجنودنا
07/12/2025 21:36:13
07/12/2025 21:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
07/12/2025 21:36:13
07/12/2025 21:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
07/12/2025 21:36:13
07/12/2025 21:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخداع، الإيقاع، التستر"... حقائق جديدة عن تعرّض الأميرة ديانا للخيانة
Lebanon 24
"الخداع، الإيقاع، التستر"... حقائق جديدة عن تعرّض الأميرة ديانا للخيانة
07/12/2025 21:36:13
07/12/2025 21:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
المرأة
الملكة إليزابيث الثانية
إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث
العائلة المالكة
إليزابيث
ارم نيوز
تشارلز
ويليام
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك
Lebanon 24
لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك
13:56 | 2025-12-07
07/12/2025 01:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما
Lebanon 24
الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما
13:51 | 2025-12-07
07/12/2025 01:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
Lebanon 24
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
13:37 | 2025-12-07
07/12/2025 01:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت تقرر سحب جنسية طارق السويدان
Lebanon 24
الكويت تقرر سحب جنسية طارق السويدان
13:12 | 2025-12-07
07/12/2025 01:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
16:00 | 2025-12-06
06/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-12-07
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
13:56 | 2025-12-07
لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك
13:51 | 2025-12-07
الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما
13:37 | 2025-12-07
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
13:12 | 2025-12-07
الكويت تقرر سحب جنسية طارق السويدان
13:02 | 2025-12-07
بعد منعهم الاحتفالات.. الداخلية السورية ترد على قسد: بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 21:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 21:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 21:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24