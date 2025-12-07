أسرارٌ تُكشف عن الأميرة ديانا... حاولت الإنتحار عدّة مرّات!



Advertisement

وعلى الرغم من "زفافهما الأسطوري" في عام 1981، كانت الأميرة البالغة من العمر 21 عامًا، بحلول عام 1982، تعاني من الشره المرضي "البوليميا"، والقلق الحاد، وتدني احترام الذات، واكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجاب الأمير .



وأورد ديمبلبي في السيرة الذاتية المصرح بها لتشارلز، تفاصيل تصرفات ديانا المؤلمة، والتي شملت "رمي نفسها على خزانات زجاجية"، و"جرح معصميها"، و"إلقاء نفسها من على الدرج" وهي حامل أمام الراحلة.



ووصفت ديانا بنفسها هذه الحوادث للصحفي أندرو مورتون في شريط مسجل عام 1991، موضحة: "لقد كانت كلها صرخة يائسة لطلب المساعدة. محاولة للفت انتباه زوجي".



وتذكرت اللحظة المروعة التي ألقت فيها بنفسها من على الدرج في ساندرينغهام، وهي حامل في شهرها الرابع. شعرت بـ "الرعب المطلق"، لكن تشارلز، العائد من ركوب الخيل، قابل الأمر بـ "تجاهل تام".



وروت الأميرة أيضًا حادثة في عام 1986، حيث إنه، بعد خلاف مع تشارلز الذي "لم يكن يستمع" إليها، استخدمت سكين جيب لتجرح صدرها وفخذيها بشدة حتى سال "الكثير من الدماء"، ورغم ذلك لم يبدِ أي رد فعل على الإطلاق.



وأشار ديمبلبي إلى أن أقرب المقربين من ديانا اعتقدوا أن "سلوكها المثير للقلق" كان ناتجاً جزئياً عن "لامبالاة زوجها المزعومة تجاهها، وتحديداً خيانته المفترضة مع كاميلا باركر بولز". كشف كاتب السيرة الملكي جوناثان ديمبلبي، عن محاولات الأميرة ديانا إيذاء نفسها، واصفاً إياها بـ"محاولات انتحار"، أو "نداءات استغاثة" يائسة مع تدهور زواجها من .وعلى الرغم من "زفافهما الأسطوري" في عام 1981، كانت الأميرة البالغة من العمر 21 عامًا، بحلول عام 1982، تعاني من الشره المرضي "البوليميا"، والقلق الحاد، وتدني احترام الذات، واكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجاب الأمير .وأورد ديمبلبي في السيرة الذاتية المصرح بها لتشارلز، تفاصيل تصرفات ديانا المؤلمة، والتي شملت "رمي نفسها على خزانات زجاجية"، و"جرح معصميها"، و"إلقاء نفسها من على الدرج" وهي حامل أمام الراحلة.ووصفت ديانا بنفسها هذه الحوادث للصحفي أندرو مورتون في شريط مسجل عام 1991، موضحة: "لقد كانت كلها صرخة يائسة لطلب المساعدة. محاولة للفت انتباه زوجي".وتذكرت اللحظة المروعة التي ألقت فيها بنفسها من على الدرج في ساندرينغهام، وهي حامل في شهرها الرابع. شعرت بـ "الرعب المطلق"، لكن تشارلز، العائد من ركوب الخيل، قابل الأمر بـ "تجاهل تام".وروت الأميرة أيضًا حادثة في عام 1986، حيث إنه، بعد خلاف مع تشارلز الذي "لم يكن يستمع" إليها، استخدمت سكين جيب لتجرح صدرها وفخذيها بشدة حتى سال "الكثير من الدماء"، ورغم ذلك لم يبدِ أي رد فعل على الإطلاق.وأشار ديمبلبي إلى أن أقرب المقربين من ديانا اعتقدوا أن "سلوكها المثير للقلق" كان ناتجاً جزئياً عن "لامبالاة زوجها المزعومة تجاهها، وتحديداً خيانته المفترضة مع كاميلا باركر بولز".

وبحسب ما ورد عن أصدقاء تشارلز، فإنه "ازدرى تصرفاتها" لاعتقاده أنها كانت "تختلق مشاكلها".



وفي نهاية المطاف، وبحلول صيف عام 1982، رتب تشارلز لديانا جلسة مع طبيب نفسي. ووصف لها عقار "فاليوم" لكنها "رفضت تناوله"، مقتنعة بأن كانت تحاول تخديرها.

وبينما أجرت جلسات قصيرة مع المعالج النفسي الدكتور ماكغلاشان، أصبح تشارلز هو من واصل رؤيته لمدة 14 عاماً. (ارم نيوز)