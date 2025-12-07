Advertisement

عربي-دولي

أسرارٌ تُكشف عن الأميرة ديانا... حاولت الإنتحار عدّة مرّات!

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1451968-639007235904512149.png
Doc-P-1451968-639007235904512149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف كاتب السيرة الملكي جوناثان ديمبلبي، عن محاولات الأميرة ديانا إيذاء نفسها، واصفاً إياها بـ"محاولات انتحار"، أو "نداءات استغاثة" يائسة مع تدهور زواجها من تشارلز.
Advertisement

وعلى الرغم من "زفافهما الأسطوري" في عام 1981، كانت الأميرة البالغة من العمر 21 عامًا، بحلول عام 1982، تعاني من الشره المرضي "البوليميا"، والقلق الحاد، وتدني احترام الذات، واكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجاب الأمير ويليام.

وأورد ديمبلبي في السيرة الذاتية المصرح بها لتشارلز، تفاصيل تصرفات ديانا المؤلمة، والتي شملت "رمي نفسها على خزانات زجاجية"، و"جرح معصميها"، و"إلقاء نفسها من على الدرج" وهي حامل أمام الملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

ووصفت ديانا بنفسها هذه الحوادث للصحفي أندرو مورتون في شريط مسجل عام 1991، موضحة: "لقد كانت كلها صرخة يائسة لطلب المساعدة. محاولة للفت انتباه زوجي".

وتذكرت اللحظة المروعة التي ألقت فيها بنفسها من على الدرج في ساندرينغهام، وهي حامل في شهرها الرابع. شعرت الملكة بـ "الرعب المطلق"، لكن تشارلز، العائد من ركوب الخيل، قابل الأمر بـ "تجاهل تام".

وروت الأميرة أيضًا حادثة في عام 1986، حيث إنه، بعد خلاف مع تشارلز الذي "لم يكن يستمع" إليها، استخدمت سكين جيب لتجرح صدرها وفخذيها بشدة حتى سال "الكثير من الدماء"، ورغم ذلك لم يبدِ أي رد فعل على الإطلاق.

وأشار ديمبلبي إلى أن أقرب المقربين من ديانا اعتقدوا أن "سلوكها المثير للقلق" كان ناتجاً جزئياً عن "لامبالاة زوجها المزعومة تجاهها، وتحديداً خيانته المفترضة مع كاميلا باركر بولز".
 
وبحسب ما ورد عن أصدقاء تشارلز، فإنه "ازدرى تصرفاتها" لاعتقاده أنها كانت "تختلق مشاكلها".

وفي نهاية المطاف، وبحلول صيف عام 1982، رتب تشارلز لديانا جلسة مع طبيب نفسي. ووصف لها عقار "فاليوم" لكنها "رفضت تناوله"، مقتنعة بأن العائلة المالكة كانت تحاول تخديرها.
 
وبينما أجرت جلسات قصيرة مع المعالج النفسي الدكتور آلان ماكغلاشان، أصبح تشارلز هو من واصل رؤيته لمدة 14 عاماً. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: حماس حاولت مرات عدة التسلل إلى أماكن سيطرتنا خارج الخط الأصفر والتعرض لجنودنا
lebanon 24
07/12/2025 21:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
lebanon 24
07/12/2025 21:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
lebanon 24
07/12/2025 21:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخداع، الإيقاع، التستر"... حقائق جديدة عن تعرّض الأميرة ديانا للخيانة
lebanon 24
07/12/2025 21:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

الملكة إليزابيث الثانية

إليزابيث الثانية

الملكة إليزابيث

العائلة المالكة

إليزابيث

ارم نيوز

تشارلز

ويليام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-07
13:56 | 2025-12-07
13:51 | 2025-12-07
13:37 | 2025-12-07
13:12 | 2025-12-07
13:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24