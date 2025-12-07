Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف: الولايات المتحدة تواصل ترويض "الاتحاد الأوروبي المجنون"

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1451974-639007247163456768.jpg
Doc-P-1451974-639007247163456768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الخلافات والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعتبر في مجملها مفيدة لمصالح روسيا.
Advertisement
 
وقال مدفيديف في تطبيق المراسلة "ماكس": "يواصل الأميركيون ترويض الاتحاد الأوروبي المجنون". وأضاف أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي دعا سابقا إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، قد ساهم في هذه الديناميكية، معقبا: "جيد! هذا مفيد لنا عموما".

وسبق أن أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري عن موافقته رأي رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، والذي دعا إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه.

وقال ماسك عبر منصة "إكس": "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي، ويجب إعادة السيادة إلى الدول الفردية حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعدّ خطة جديدة لتنفيذ اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة
lebanon 24
07/12/2025 21:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
07/12/2025 21:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع الأمم المتحدة لمضاعفة دخول المساعدات إلى غزة
lebanon 24
07/12/2025 21:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض أول غرامة على "إكس"
lebanon 24
07/12/2025 21:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دميتري مدفيديف

روسيا اليوم

مجلس الأمن

إيلون ماسك

نائب رئيس

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-07
13:56 | 2025-12-07
13:51 | 2025-12-07
13:37 | 2025-12-07
13:12 | 2025-12-07
13:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24