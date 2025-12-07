قال الروسي إن الخلافات والتوترات القائمة بين والاتحاد تعتبر في مجملها مفيدة لمصالح .

وقال مدفيديف في تطبيق المراسلة " ": "يواصل الأميركيون ترويض المجنون". وأضاف أن رجل الأعمال الأميركي ، الذي دعا سابقا إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، قد ساهم في هذه الديناميكية، معقبا: "جيد! هذا مفيد لنا عموما".



وسبق أن أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري عن موافقته رأي رجل الأعمال الأميركي إيلون ، والذي دعا إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه.



وقال ماسك عبر منصة "إكس": "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي، ويجب إعادة السيادة إلى الدول الفردية حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل". (روسيا اليوم)