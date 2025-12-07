Advertisement

الداخلية السورية: ذخيرة صوتية انفجرت خارج الطوق الأمني في دمشق

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:27
نقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قوله ان "ذخيرة صوتية انفجرت خارج الطوق الأمني في مدينة دمشق قرب جسر الحرية، ولم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية، والوزارة تعاين الموقع، وتحقق في هوية الفاعل ودوافعه".
