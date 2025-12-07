"الأنفلونزا"... بدأت قبل موعدها بأسابيع!



Advertisement

وفي ، تظهر الإنفلونزا مبكراً بشكل غير معتاد، ففي ، على سبيل المثال، تم تجاوز عتبة الوباء بالفعل، قبل بضعة أسابيع من المتوقع. ذكر موقع "العربية"، أنّ موسم الإنفلونزا بدأ قبل بضعة أسابيع بالمقارنة مع السنوات السابقة، فعلى سبيل المثال، تُسجل عدداً مرتفعاً بشكل غير معتاد من الحالات منذ تشرين الاول الماضي.وفي ، تظهر الإنفلونزا مبكراً بشكل غير معتاد، ففي ، على سبيل المثال، تم تجاوز عتبة الوباء بالفعل، قبل بضعة أسابيع من المتوقع.

ومن التطورات الجديدة الأخرى الهيمنة الواضحة لفيروس A/H3N2، وتحديداً السلالة الفرعية K.

وعلى الرغم من أن A/H1N1 ساد هذا العام في نصف الجنوبي، وأن السلالة الفرعية K من A/H3N2 لم تنتشر إلا في نهاية الموسم، إلا أنها أصبحت سائدة في المتحدة واليابان، حيث تبين أن حوالي 90% من عينات الإنفلونزا في هذه البلدان هي الآن من سلالة A/H3N2 K ويبدو أن وكندا تتبعان اتجاهاً مشابهاً.

ولم تشهد دول ، التي تُبلغ حالياً عن انخفاض في حالات السلالة الفرعية K، شدة مرضية غير عادية.

علاوة على ذلك، تشير التحليلات إلى أن سلالات السلالة الفرعية K المنتشرة في هذه الدول لا تختلف عن تلك الموجودة حالياً في الاتحاد . لذا، فإن الخبر السار هو أن السلالة الفرعية K لا يبدو أنها أكثر ضراوة أو تسبب مرضاً أكثر شدة. (العربية)