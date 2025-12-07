نتياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب هذا الشهر لبحث المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة

أعلن بنيامين نتنياهو أن بدء المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة بات وشيكاً، لكنه شدّد على أن عدداً من الأساسية لا تزال بحاجة إلى معالجة، من بينها مسألة نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.

وفي خلال مؤتمر صحافي في القدس إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أوضح نتنياهو أنه سيجري في نهاية الشهر الحالي مباحثات مهمة مع الرئيس الأميركي حول ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في تشرين الثاني أن وجّه إليه دعوة لزيارة "في القريب"، من دون تحديد موعد للزيارة.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيبحث مع ترامب سبل إنهاء حكم حركة الإسلامية (حماس) في غزة. ويدخل وقف إطلاق النار بين وحماس شهره الثاني، رغم تبادل الجانبين الاتهامات المتكررة بخرق الاتفاق.

وأكد أن من الضروري التأكد من بوقف إطلاق النار وبخطة نزع السلاح، بما يحول غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

وحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب، احتفظت إسرائيل بالسيطرة على 53% من ، وشملت تلك المرحلة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة مقابل فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل. ولم يبقَ في القطاع سوى رفات شرطي إسرائيلي قُتل في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "سنستعيد جثمانه من هناك".