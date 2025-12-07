مساعٍ أميركية لجمع نتنياهو والسيسي في قمة مرتقبة!

Advertisement

وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤول أميركي ومصدر إسرائيلي، فإن حصول هذا اللقاء يرتبط بموافقة نتنياهو أولاً على إبرام صفقة غاز استراتيجية مع ، إضافة إلى اتخاذ خطوات إضافية تشجّع السيسي على القبول بالقمة.وبحسب "أكسيوس"، تسعى إلى تحسين العلاقات بين والدول العربية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.وقال مسؤول أميركي، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لإسرائيل. فبيع لمصر سينتج عنه ترابطا، ويوفر سلاما أكثر دفئا، ويحول دون اندلاع حرب.وكشف مصدر إسرائيلي ومسؤول أميركي أن نتنياهو شكل مؤخرا فريقا يعمل بهدوء على إعداد "مخرجات اقتصادية ملموسة" لقمة محتملة مع السيسي.