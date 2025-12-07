Advertisement

عربي-دولي

مساعٍ أميركية لجمع نتنياهو والسيسي في قمة مرتقبة!

Lebanon 24
07-12-2025 | 11:10
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ البيت الأبيض يسعى للتوسط لعقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤول أميركي ومصدر إسرائيلي، فإن حصول هذا اللقاء يرتبط بموافقة نتنياهو أولاً على إبرام صفقة غاز استراتيجية مع القاهرة، إضافة إلى اتخاذ خطوات إضافية تشجّع السيسي على القبول بالقمة.

وبحسب "أكسيوس"، تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

وقال مسؤول أميركي، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لإسرائيل. فبيع الغاز لمصر سينتج عنه ترابطا، ويوفر سلاما أكثر دفئا، ويحول دون اندلاع حرب.

وكشف مصدر إسرائيلي ومسؤول أميركي أن نتنياهو شكل مؤخرا فريقا يعمل بهدوء على إعداد "مخرجات اقتصادية ملموسة" لقمة محتملة مع السيسي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

عبد الفتاح السيسي

الولايات المتحدة

الدول العربية

البيت الأبيض

الإسرائيلي

دبلوماسي

