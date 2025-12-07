Advertisement

عربي-دولي

رئيس اركان الجيش الإسرائيلي: نستعد لحرب مفاجئة

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1452011-639007318613471188.jpg
Doc-P-1452011-639007318613471188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن المناورات السنوية ستتضمن محاكاة لاحتمال اندلاع حرب مفاجئة، مؤكداً أن الجيش يستعد لسيناريو حرب قد تندلع بشكل غير متوقع وأنه يجب أن يبقى على أهبة الاستعداد في جميع الجبهات.
Advertisement

وأضاف أن "الخط الأصفر" في قطاع غزة أصبح خطاً حدودياً جديداً، يشكّل خط دفاع أمامي للتجمعات السكانية، وفي الوقت نفسه خطاً هجومياً. 
وأوضح أن هذا الخط، الذي يحدد موقع انسحاب الجيش ضمن الاتفاق، يُعدّ خطاً حدودياً جديداً.
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لأي حرب مفاجئة وفي كل الجبهات
lebanon 24
07/12/2025 21:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش سيواصل المهمة العملياتية في الميدان استعدادا لإنهاء الحرب بما يتوافق مع الاتفاق
lebanon 24
07/12/2025 21:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: من المحتمل أن نُطالب مجددا بالقتال في جبهات حاربنا فيها سابقًا ونستعد لذلك
lebanon 24
07/12/2025 21:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان بحث مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الوضع في غزة
lebanon 24
07/12/2025 21:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

أخبار عاجلة

رئيس أركان الجيش

إيال زامير

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

زامير

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-07
13:56 | 2025-12-07
13:51 | 2025-12-07
13:37 | 2025-12-07
13:12 | 2025-12-07
13:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24